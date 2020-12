JARI MATTI LATVALA REMPLACE TOMMI MAKINEN A LA TÊTE DU TEAM TOYOTA WRC

L’ancien pilote Finlandais Jari Matti Latvala vient d’être nommé à la tête du Team Toyota en remplacement de son compatriote Tommi Makinen

« Latvala est connu pour son enthousiasme pour ce sport, et entretient, et participe même à des voitures de rallye historique Toyota. En 2020, il a été ambassadeur de TOYOTA GAZOO Racing dans le monde entier, ce qui se poursuivra dans son nouveau rôle de Team Principal. Il apportera également ses connaissances et sa compréhension de ce qu’un pilote de rallye de haut niveau exige d’une voiture et d’une équipe. Son expérience récente et approfondie de la compétition enWRC sera particulièrement précieuse pour les jeunes pilotes de l’équipe; à savoir Takamoto Katsuta. »

Dans cette équipe Toyota Gazoo Racing, Jari-Matti Latvala va retrouver le septuple Champion du monde, le Français Sébastien Ogier, son ancien coéquipier et l’un de ses principaux adversaires pour la conquête du titre Mondial pendant les années avec la Polo VW WRC,

A l’annonce de sa nomination, Latvala a indiqué :

« Je suis évidemment ravi de continuer le travail qu’il a commencé avec Tommi, ayant fait partie de cette équipe depuis le début en tant que pilote.

Et il poursuit:

Maintenant, en tant que Team Principal, je dois voir la situation dans son ensemble et je vais deboir motiver tout le monde dans l’équipe à travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats. C’est un nouveau défi et je suis prêt à le relever.

Avant d’ajouter et de préciser :

Tommi a fait un travail fantastique avec l’équipe, la construisant à partir de zéro et apportant le succès qu’il a. Bien sûr, il y a toujours place à l’amélioration et je veux utiliser ce que j’ai appris au fil des années en tant que pilote et travailler avec les directeurs d’équipe pour rendre cette équipe aussi performante que possible.

Et Jari Matti, conclut:

La saison 2021 approche à grands pas mais l’ensemble est déjà là au sein de l’équipe, avec une voiture qui a fait ses preuves et une composition de pilotes inchangée et solide, et tout le monde sait ce qu’il faut faire pour préparer le Rallye de Monte-Carlo en janvier. »

L’équipe de direction est complétée par Yuichiro Haruna, directeur de projet, Kaj Lindström, directeur sportif, et Tom Fowler, directeur technique

Rappelons que l’équipe Toyota engagera quatre voitures sur toutes les manches du WRC 2021.

Elles seront pilotées par Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta

François LEROUX

Photo : TEAM