NICO LAPIERRE REJOINT LE TEAM PR1 / MATHIASEN POUR LES ROLEX 24 HEURES À DAYTONA

Le Team PR1 – Mathiasen Motorsports a annoncé la composition de son équipage pour la Rolex 24 Heures à Daytona, lequel sera composé des pilotes Ben Keating, Mikkel Jensen, Scott Huffaker et du Français Nicolas Lapierre pour piloter l’Oreca 07 LMP2 N°52.

L’engagement de la LMP2 de l’équipe PR1-Mathiasen Motorsports débutera également avec un tout nouveau design de livrée mettant en valeur les couleurs du sponsor principal de l’équipe, la firme Wynn’s. Horsemen, Max Connect et Client Command feront également partie des partenaires du PR1 – Mathiasen Motorsports, pour la 2021 Rolex 24 à Daytona.

The ‘Roar Before the Rolex 24’ verra le début officiel du Championnat d’endurance US de l’IMSA WeatherTech SportsCar pour la saison 2021.

PR1-Mathiasen Motorsports entamera l’année dans le Roar Before the Rolex 24 après avoir remporté le titre de Champion IMSA WeatherTech SportsCar 2020 dans la catégorie LMP2. L’équipe utilisera ‘The Roar before the Rolex 24’ pour s’acclimater avec la voiture et la piste. Les quatre pilotes PR1 partageront le volant de la Wynn’s LMP2 N°52 pour la première fois, lors de cette épreuve de 3 jours, en préparation de la Rolex 24.

Keating, 48 ans, est l’un des pilotes de bronze les plus expérimentés et les plus titrés de la discipline. Il a remporté cinq Championnats nationaux avec une Viper, a participé à la Nascar Rolex Grand-Am Sports Car Series en 2011, à l’American Le Mans Series en 2013 et a remporté ses deux premières courses de voitures de sport au niveau national en 2013. En 2015, il pilotait au Mans, et en 2017, il était là en tant que pilote et propriétaire d’une équipe. Il a disputé cinq fois les 24 Heures du Mans avec comme meilleure performance, une troisième place et il a remporté trois fois en IMSA, la Michelin Endurance Cup.

Le pilote Danois de 25 ans, Mikkel Jensen, rejoindra l’écurie et il a effectué ses débuts à la Rolex 24, remportant une victoire au Petit Le Mans en 2020. Le jeune Danois est le Champion de l’European Le Mans Series LMP3 2019, et il a terminé troisième du Championnat LMP2 en 2020 avec l’équipe Russe du G-Drive Racing.

Scott Huffaker, entretient une relation de longue date avec le PR1 -Mathiasen depuis plusieurs années. À partir de 2016, le pilote Américain de 20 ans a couru en Pacific F2000 et a gravi les échelons en monoplace, remportant le Championnat Formula Pro USA F4 deux ans plus tard. En 2019, il a remporté la bourse Team USA tout en pilotant pour le PR1- Mathiasen en LMP3 avec une deuxième place dans la série IMSA Prototype Challenge, et en 2020, il a fait ses débuts en LMP2 avec l’équipe.

Le Français Nicolas Lapierre, âgé lui de 36 ans, est l’un des pilotes d’endurance de classe mondiale avec à son palmarès, de nombreuses victoires et Championnats, dont quatre victoires en LMP2 aux 24 Heures du Mans et deux Championnats du monde d’endurance FIA, toujours en LMP2. Il n’est pas non plus étranger aux épreuves de l’IMSA, totalisant deux victoires au général aux 12 Heures de Sebring.

PAROLES DE PILOTES

Ben Keating:

« Je suis extrêmement excité de revenir à la Rolex24 à Daytona en 2021 avec PR1. Nous avons fait une belle course l’année dernière, mais je veux viser la plus haute marche du podium en janvier. Après avoir remporté le Championnat IMSA LMP2 ces dernières années d’affilée, nous savons avec certitude que PR1 sait comment gagner. Et je suis très enthousiasmé par le line-up de pilotes que nous avons dans cette voiture. Clairement, nous sommes là pour la gagne. La course LMP2 de la Rolex 24 sera la plus compétitive qu’il n’ait jamais été. Et cela me passionne aussi. Une bonne concurrence fait ressortir le meilleur de tous les concurrents. Si c’était facile, ce ne serait pas si spécial. Et la Rolex 24 de cette année à Daytona sera définitivement spéciale. Il y a des équipes super solides dans cette course et je suis juste heureux de savoir que nous sommes comptés dans ce nombre. Je suis également extrêmement excité de porter à nouveau une livrée Wynn’s en 2021. C’est une entreprise tellement phénoménale avec des produits si excellents que nous utilisons dans nos concessions chaque jour. C’est tout simplement génial que nous puissions nous associer sur la piste de course également. C’est le type de partenariat qui fait fonctionner la course, et nous pouvons nous soutenir les uns les autres depuis plusieurs années maintenant. J’adore la nouvelle livrée et je suis ravie de l’entamer dans IMSA pour la Rolex 24. »

Mikkel Jensen:

« J’ai vraiment hâte de faire mes débuts à Daytona pour les 24 heures. 2020 a été une excellente saison pour moi en LMP2 en Europe, plus des courses supplémentaires en IMSA à Petit Le Mans (1er) et Sebring (2ème), donc j’ai hâte d’y revenir ! Mon ‘hors saison’ a commencé et la prochaine chose à mon programme est Daytona. Par conséquent, cette épreuve exige beaucoup de concentration et de dévouement, ce qui n’est pas toujours le cas avec un calendrier de course chargé. Nicolas a fait Daytona l’année dernière en LMP2 et a été très rapide, donc je suis super content de l’avoir dans l’équipe et je suis sûr qu’il aura une influence importante sur la configuration de la voiture là-bas. Dans l’ensemble, je suis sûr que ce n’est un secret pour personne que nous nous attendons à nous battre pour la victoire avec cette formation et une équipe solide derrière nous. J’ai hâte que le rugissement commence! »

Scott Huffaker:

« Je suis ravi de reprendre la course avec le PR1 lors de mes premières 24 heures de Daytona. Notre line-up de pilotes est très solide pour cet événement, donc j’espère que nous pourrons reprendre là où nous nous sommes arrêtés à Sebring avec un succés. »

Nicolas Lapierre :

« C’est un grand plaisir de revenir à Daytona avec une équipe formidable et une formation super forte. Le peloton LMP2 sera super compétitif en 2021 et ce sera à coup sûr une dure bataille pour monter sur la plus haute marche du podium. Le package que PR1 a mis en place sera certainement l’un des meilleurs de notre catégorie. »

Ray Mathiasen, Team Principal du PR1 / Mathiasen Motorsports:

« Bobby a réuni une liste de pilotes exceptionnelle pour commencer notre quête d’un autre Championnat en 2021. Tout peut arriver dans une course de 24 heures, mais ces pilotes sont bien placés pour nous permettre de continuer sur la lancée de notre très réussi programme 2020. Je ne pouvais pas être plus enthousiaste sur nos chances cette année. Je ne peux qu’espérer que nous pourrons disputer plus de courses et qu’il y aura plus de fans dans les tribunes. »

Bobby Oergel, le Directeur de l’équipe, conclut :

« Alors que nous en apprenons tous davantage sur les différents programmes et équipes à venir pour a Rolex 24 de cette année, je ne peux pas m’empêcher de penser que ce sera du très haut niveau en termes de concurrence dans la catégorie P2. De plus, je me sens si chanceux d’avoir Ben, Mikkel, Scott et Nicolas tous ensemble dans notre voiture du PR1 -Mathiasen cette année, ces gars-là sont tous incroyables dans le cockpit. L’année dernière, lors de cet événement, Ben a été très fort pour notre équipe et je suis sûr que ce sera la même chose cette année. Scott était avec nous pour les épreuves d’endurance plus tard dans le programme de l’année dernière, où il a fait un excellent travail dans tous les aspects et continue de prouver qu’il est un vrai jeune homme à coup sûr. Nous ne connaissons que Mikkel et Nicolas pour avoir eu à les affronter ces dernières années et je suis certainement soulagé de les avoir en interne pour les 24 de cette année, car ils sont tous deux vraiment difficiles à affronter. De mon point de vue, le programme se présente bien dès le début et nous n’avons même pas encore fait les sièges. La saison 2020 a été incroyablement difficile pour tout le monde, et je ne peux pas dire à quel point je suis fier de l’ensemble de notre équipe PR1 -Mathiasen pour les efforts que chacun a déployés dans un environnement aussi difficile. Il s’agit maintenant d’ajouter une autre victoire à la Rolex 24! »

Et il ajoute :

« Je voudrais vraiment remercier personnellement Wynn’s, Rain-X, 4 Horsemen, Max Connect et Client Command pour nous avoir aidés à mettre en place ce programme pour les 24 heures de Daytona 2021. »

Les trois jours du ‘Roar Before la Rolex 24’ commenceront le vendredi 22 janvier prochaain. PR1- Mathiasen Motorsports utilisera les données obtenues lors de ce ‘Roar’ non seulement pour se préparer pour la Rolex 24 à Daytona le 30 janvier, mais également pour le reste du Championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2021.

Peter GRISWOLD

Photos : TEAM