DÉCÈS DE JEAN BLATON ALIAS ´BEURLYS’

On apprend ce jeudi soir 17 décembre 2020 le décès de l’ancien pilote Jean Blaton, plus connu sous le pseudonyme de ´Beurlys’ et qui nous quitte à 91 ans, étant né le 19 novembre 1929.

Sa carrière en course s’est espacé entre 1957 et 1979, presque exclusivement au volant de Ferrari à l’exception de quelques courses avec une Ford GT 40 en 1968, et de plusieurs épreuves aussi avec des Porsche, Lola T380, au cours des 70.

Beurlys pilotait régulièrement pour l’écurie Francorchamps jusqu’en 1974.

Il a disputé et participe à plusieurs reprises aux 24 Heure du Mans, d’y alignant à 14 reprises entre 1958 et 1979.



Il compte 5 podiums à son actif. Dont une seconde place en 1963 sur une 250 GTO et décrochant quatre troisièmes places en 1959, 1962, 1965 et 1967. En plus de nombreux succès de catégories

Sa nièce Catherine fut la première épouse de Jacky Ickx.

Gilles GAIGNAULT

Photos : DR et collection CAHIER