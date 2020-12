NAISSANCE DE LA FORMULA REGIONAL EUROPEAN BY ALPINE

La FIA a confirmé la naissance de la Formula Regional European Championship by Alpine, fusion annoncée entre la Formula Regional et la Formule Renault Eurocup, laquelle est actée et deviendra le FIA Formula Regional European Championship by Alpine.

L’échelle de l’ascension des disciplines juniors de la monoplace ​​vers le plus haut niveau du sport automobile est encore renforcée désormais avec l’annonce que le Championnat d’Europe de Formule Régional, certifié par la FIA, discipline organisée par l’autorité de la FIA, et l’Automobile Club d’Italie, va fusionner avec la Formula Renault Eurocup, pour créer une toute nouvelle compétition :

La Formula Regional European Championship by Alpine, certifiée par la FIA.

Le nouveau Championnat verra l’organisateur, ACI, avec sa branche commerciale ACI Sport comme promoteur, s’associer avec la marque Française de voitures de sport? Alpine, pour créer ensemble une série de promotion unique pour les jeunes pilotes depuis leur première expérience en course de monoplace, les Championnats nationaux de la Formule 4.

Le nouveau Championnat offrira non seulement aux concurrents la possibilité de courir dans des monoplaces à la pointe de la technologie, leur offrant ainsi la possibilité d’améliorer leur expérience du pilotage d’une monoplace, et le travail d’équipe, leur donner également la chance de courir à l’international.

Le Championnat d’Europe Régional soutenu par Alpine comprendra en 2021, dix épreuves de deux courses par week-end, avec trois épreuves prévues en Italie et sept autres en Europe.

La grille d’un maximum de 36 voitures dans des équipes de trois monoplaces au maximum, et la possibilité d’un quatrième supplémentaire en cas de pilote féminine, sera propulsée par un moteur Renault de 1,8 litre, avec châssis Tatuus et pneumatiques Pirelli.

Questionné Jean Todt, le Président de la FIA, indique:

« La création d’un nouveau Championnat d’Europe de Formule Régional soutenu par Alpine, certifié par la FIA, est une autre étape importante dans l’affinage de la voie vers l’apogée du sport automobile, la Formule 1. Je tiens à remercier Renault, Alpine et ACI pour avoir rendu possible cette fusion et j’ai hâte de voir les Champions du futur courir dans ce qui sera certainement un nouveau Championnat passionnant. »

Quant à Stefano Domenicali, l’actuel Président de la Commission Monoplace FIA, mais qui va quitter et abandonner son poste pour remplacer et succéder à la téte de la F1 chez Liberty Media, à Chase Carey, confie lui :

« Cette fusion et la création du Championnat d’Europe de Formule Régional ajoute une attention encore plus grande à la voie de la FIA vers les plus hauts niveaux de la course automobile. Une consolidation de la Formule régionale en Europe signifie que les diplômés de la Formule 4 peuvent apprendre et évoluer dans un environnement fortement soutenu, robuste et, peut-être plus important encore, compétitif. »

Gianpietro CERVONIA