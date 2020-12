LIVRE. CASQUES DE PILOTES… TOUTE UNE HISTOIRE !

S’il est un accessoire dont les pilotes prennent le plus grand soin, c’est bien leur casque. Outre l’évident rôle de protection, le casque devient un véritable objet de reconnaissance dès le début des années 60 pour identifier les pilotes.

On a tous en mémoire le casque bleu nuit à visière blanche de Jim Clark, celui de Graham Hill portant fièrement les couleurs de son club d’aviron, celui de Jackie Stewart et son célèbre tartan écossais, le simplissime casque tout blanc flanqué d’une très fine bande bleue de John Surtees, et on se souviendra à jamais du casque aux couleurs du Brésil d’Ayrton Senna, et de celui de son éternel rival Alain Prost.

Pour les passionnés de F1, et de sport automobile en général sans oublier la moto avec les inoubliables casques de Giacomo Agostini et de Barry Sheene, le casque fait l’objet de véritables cultes et nombreux sont les collectionneurs invétérés, toujours à la recherche de la perle rare.

Le casque, dans tous ses états, méritait qu’on lui rende un vibrant hommage et c’est dorénavant chose faite, avec le magnifique ouvrage de Bruno Bayol, Formula Helmet, qui retrace la légende des casques de F1 de 1969 (apparition des premiers casques intégraux) à 1999.

Anecdotes, techniques, histoires humaines rendent cet ouvrage unique et incontournable. Sa luxueuse édition en fait un livre rare.

Bruno Bayol ayant été profondément marqué par les duels homériques que se sont livrés Ayrton Senna et Alain Prost, il a donné la possibilité aux passionnés de choisir la couverture qu’ils souhaitent, soit le casque du Magicien, soit le casque du Professeur.

A vous de choisir. Pour ma part, j’ai choisi, et pour tout indice, je vous dirai qu’il y a du jaune sur la couverture de mon exemplaire !

Et dernière nouvelle, ce livre vient d’être nominé et sera donc peut-être élu « Plus beau livre de l’année » lors du Festival Automobile International 2021.

Gilles VIRMOUX

Formula HELMET

Editions Red RUNNER

288 pages, en Français and in English

Prix : 85€

Pour commander : www.formulahelmet.com