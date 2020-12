LES JEUNES PILOTES EN PISTE EN F1, CE MARDI A YAS MARINA, AUX COTÉS D’ALONSO, KUBICA ET BUEMI!

Comme le veut la tradition, le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi accueillera à nouveau ce mardi 15 décembre 2020, une journée d’essais réservée aux jeunes rookies. Mais pas que puisque trois pilotes d’expérience (Voir lien) dont un ancien double Champion du monde de Formule 1 – Fernando Alonso, participeront à cette session !

Selon le règlement, les pilotes qui ont participé à plus de deux Grands Prix dans leur carrière ne peuvent pas participer au test. Mais on l’a déjà écrit, le respect de cette règle est apparu controversé dès le départ, lorsque Renault a demandé et obtenu l’autorisation d’aligner Fernando Alonso car il n’avait pas conduit une monoplace de F1 moderne depuis deux ans !

Dans un premier temps, cette journée test devait être prolongée sur trois jours, l’un d’entre eux étant dédié au développement des pneus Pirelli 2021 et l’autre aux rookies.

Mais finalement ces trois jours de test, se sont transformés en une seule à cause de la pandémie du COVID-19 et la règle pour les rookies, a été du coup modifiée pour permettre aux pilotes qui n’ont pas couru en F1 en 2020, sans tenir compte de leur âge et de leur expérience antérieure en F1 elle-même, de pouvoir y participer.

D’où la chance pour Fernando Alonso de pouvoir conduire la Renault au côté du jeune espoir Chinois Guan Yu Zhou. Idem pour le Polonais Robert Kubica et pour le Suisse Sébastien Buemi !!!

Mercedes a fait appel au Belge Stoffel Vandoorne, ancien pilote en F1 avec McLaren, et Nyck De Vries. Ce sera la première fois que le Néerlandais sera au volant d’une F1 alors qu’il est pilote McLaren Junior depuis plusieurs années !

Champion de F2 en 2019, engagé en Formule E avec l’équipe Mercedes pour laquelle il travaille sur le simulateur F1, De Vries a enfin l’opportunité de conduire une monoplace de formule 1, et la chance, la plus performante.

La Scuderia Ferrari, alignera le jeune transalpin Antonio Fuoco, qui comme De Vries travaille sur le simulateur de l’écurie à Maranello, et le Russe Robert Shwartzman, l’un des jeunes de la FDA (Ferrari Driver Academy) et qui a brillé cette année en F2.

Red Bull rappelle l’habituel pilote Suisse Sébastien Buemi et le jeune Estonien Juri Vips, embauché comme pilote de réserve.

Chez Alpha Tauri, on va faire rouler deux Japonais, Yuki Tsunoda déjà essayé à Imola, et Marino Sato. Tsunoda sera très probablement le second pilote Alpha Tauri en 2021 en remplacement de Daniil Kvyat car il est à la fois pilote Junior Red Bull et Junior Honda.

Alfa Romeo a fait appel à son pilote de réserve, Robert Kubica qui utilise la ‘règle Alonso’ avec Buemi et le jeune Britannique Callum Ilott, vice-champion de F2 2020 et membre de la Ferrari Driver Academy.

Chez Haas, présence unique de Mick Schumacher, déjà enrôlé pour être l’un des deux pilotes officiel 2021 de l’équipe Américaine.

Enfin, le Team Williams roulera avec le réserviste Jack Aitken, qui avait remplacé George Russell lors du Grand Prix de Sakhir, Russell suppléant Lewis Hamilton dans la Mercedes et Roy Nissany.

Signalons enfin que ni McLaren, ni Racing Point ne participent à cette journée test, au motif déclaré … qu’ils ne disposent pas de jeunes pilotes !

Décision plutôt surprenante !!!!

Gilles GAIGNAULT

Photos : CIRCUIT

LA LISTE DES PILOTES EN PISTE MARDI POUR LA JOURNÉE TEST A YAS MARINA

Mercedes

Stoffel Vandoorne – Nyck De Vries

Ferrari

Antonio Fuoco – Robert Shwartzman

Red Bull

Sebastien Buemi – Juri Vips

Renault

Fernando Alonso – Guan Yu Zhou

Alpha Tauri

Yuki Tsunoda – Marino Sato

Alfa Romeo

Robert Kubica – Callum Ilott

Haas

Mick Schumacher

Williams

Jack Aitken – Roy Nissany