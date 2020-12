L’EQUIPE FRANÇAISE PORSCHE GPX RACING ACCOMPAGNE PORSCHE VERS UN NOUVEAU TITRE INTERCONTINENTAL

Les 9 Heures de Kyalami ont marqué la fin de l’Intercontinental GT Challenge, un championnat couru sur quatre épreuves aux quatre coins du monde. GPX Racing avait fait le lointain déplacement en Afrique du Sud avec deux objectifs principaux : assurer le titre des Constructeurs pour Porsche et arracher celui des pilotes avec son trio composé de Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell. Le premier but a été atteint haut la main, tandis que l’équipage de la Porsche 911 GT3 R #12, en montant sur la troisième marche du podium, a obtenu la place de vice-champion. La 911 aux couleurs Gulf mythiques de la Porsche 908 victorieuse de la Targa Florio 1970 a signé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres. Elle s’est ensuite qualifiée pour le pole shootout, séance regroupant les six plus rapides, avant de s’installer du côté corde sur la troisième ligne de la grille de départ. La lutte fut farouche pendant la plus grande partie de la course entre les représentants des cinq constructeurs présents. GPX Racing a connu une alerte peu après la mi-course. Mathieu Jaminet venait d’achever un relais mené tambour battant au 2ème rang à 4 secondes de la tête. Deux tours après, alors que Patrick Pilet avait relayé son compatriote, une crevaison s’est produite, le changement de roue ayant pour effet de faire rétrograder la Porsche GPX Racing à la 5ème place. Pour maximiser ses chances de réussir un grand résultat, l’équipe a alors décidé de réserver le dernier double relais à Matt Campbel, particulièrement à l’aise sur le circuit situé au nord de Johannesbourg. Il était donc au volant quand la pluie s’est abattue sur Kyalami à moins de 90 minutes du damier. L’essentiel de la fin de course sera hélas neutralisé du fait de l’inondation de la piste, empêchant l’équipe de tirer partie de la pointe de vitesse de son pilote. Celui-ci accédera toutefois à la 3ème place à la suite des erreurs de deux de ses rivaux. Au classement d’un championnat Pilotes qui comptait un grand nombre de prétendants, Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell se classent au 2ème rang, un mois après avoir connu un dénouement similaire en GT World Challenge Europe Endurance Cup. Pierre-Brice Mena, Team Principal confie: « Je pense que si la pluie s’était calmée et que la course avait pu être relancée, nous aurions eu les armes pour gagner la course et le championnat Pilotes. Cela ne s’est pas produit et c’est frustrant pour nous car nous aurions aimé prendre notre revanche de 2019. Fêter la victoire et le titre de nos pilotes aurait été un grand moment, mais on peut tirer un bilan très positif de ce final. Nous avons signé le meilleur tour en course, nous finissons meilleure Porsche en remplissant notre contrat vis-à-vis de notre partenaire constructeur avec ce deuxième titre consécutif. Enfin, on a encore répondu présent en montant pour la troisième fois sur le podium en quatre courses intercontinentales. » A bientôt pour dévoiler les contours de la saison 2021, en espérant que la crise sanitaire vécue en 2020 s’estompera afin que le mouvement sportif en général retrouve la sérénité et le contact avec son public ! Romane DIDIER Photos : TEAM LE PALMARÈS DE GPX RACING 2019 Vainqueur 24 Heures de Spa (Blancpain GT Series / Intercontinental GT Challenge) 2ème aux 24 Heures de Portimao (24Heures Series) 3ème aux 24 Heures de Barcelone (24Heures Series) 3ème aux 9Heures de Kyalami (Intercontinental GT Challenge) Champion Intercontinental GT Challenge avec Porsche. 2020 Vice-champion GT World Challenge Europe Endurance Cup (Pilotes et Teams) avec 2 podiums. Vainqueur Coppa Florio – 12Heures de Sicile à Enna Pergusa (24Heures Series) 4ème aux 24 Heures de Spa 3ème aux 9Heures de Kyalami (Intercontinental GT Challenge) Champion Intercontinental GT Challenge avec Porsche.