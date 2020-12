VICTOIRE DE LA RED BULL HONDA DE VERSTAPPEN AU GP D’ABU DHABI

FLASH

Auteur de la pole samedi, le Néerlandais Max Verstappen, s’est imposé ce dimanche lors de la dix Septime et dernière manche du championnat du monde de F1, sur la piste de Yas Marina à Abu Dhabi.

Le pilote Red Bull-Honda a devancé à l’issue d’une course parfaitement contrôlée les deux Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Champion du monde de retour ce week-end, le Britannique Lewis Hamilton, après avoir été testé positif au COVID -19 et avoir du déclarer forfait dimanche dernier au GP de Sakhir!

Verstappen décroche son second succès cette saison, après une victoire obtenue à Silverstone, début août, mais le dixième de sa carrière.

Max qui confiait :

« On a pris un bon départ, on a bien tenu lespneus derrière. C’était une course agréable, on a fait tout ce qu’il fallait pour s’imposer. Quand vous êtes devant, vous pouvez mieux gérer les pneus et ça rend la vie plus facile. Sur la fin, j’étais un peu inquiet, mais j’ai senti que derrière moi aussi ils perdaient du rythme. J’ai réussi à me faufiler dans le trafic. C’était une course très solide de toute l’équipe. Je vais savourer le podium et surtout savourer de rentrer à la maison

Suivent la seconde Red Bull-Honda du Thaïlandais Alexander Albon qui précède les deux McLaren-Renault de Lando Norris et de Carlos Sainz Jr, qui offrent la 3e place du classement Constructeurs au Team de Woking, devant Racing Point dont le meilleur pilote, le Mexicain Sergio Perez à abandonner.

Ensuite, on pointe Daniel Ricciardo, septième pour sa dernière course sous les couleurs Renault, puis Pierre Gasly et son AlphaTauri, qui devance l’autre Renault d´Esteban Ocon qui est parvenu à dépasser Lance Stroll avec la deuxièmes’ Racing Point dans le dernier tour et qui complète le Top 10.

Déception une nouvelle fois pour la Scuderia Ferrari, qui termine hors des points

Fin de partenariat difficile pour Vettel avec une bien modeste 14eme place ce dimanche pour son 118ele GP avec Maranello et qui rejoindra en 2021 Aston Martin, la nouvelle appellation de Racing Point!

Gilles GAIGNAULT

Photos F1 et TEAMS



LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX D’ABU DHABI

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 55 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) a 15″976

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) a 18″415

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) a 19″987

5 – Lando Norris (McLaren-Renault) a 1’00″729

6 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) a 1’05″662

7 – Daniel Ricciardo (Renault) a 1’13″748

8 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) a 1’29″718

9 – Esteban Ocon (Renault) a 1’41″069

10 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) a 1’42″738

11 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) a 1 tour

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) a 1 tour

13 – Charles Leclerc (Ferrari) a 1 tour

14 – Sebastian Vettel (Ferrari) a 1 tour

15 – George Russell (Williams-Mercedes) a 1 tour

16 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a 1 tour

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) a 1 tour

18 – Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) a 2 tours



LE CLASSEMENT FINAL DES PILOTES

1.Hamilton : 347 points – 2.Bottas : 223 – 3.Verstappen : 214 – 4.Perez : 125 – 5.Ricciardo : 119 – 6.Sainz Jr et Albon : 105 – 8.Leclerc : 98 – 9.Norris : 97 – 10.Gasly et Stroll : 75 – 12.Ocon : 62 – 13.Vettel : 33 – 14.Kvyat : 32 – 15.Hulkenberg : 10 – 16.Raikkonen et Giovinazzi : 4 – 18.Russell :,3 – 19.Grosjean : 2 – 20.Magnussen : 1.

LE CLASSEMENT FINAL DES ÉQUIPES

1.Mercedes : 573 points– 2.Red Bull-Honda : 319 – 3.McLaren-Renault : 202 – 4.Racing Point-Mercedes : 195 – 5.Renault : 181 – 6.Ferrari : 131 – 7.Alpha Tauri-Honda : 107 – 8.Alfa Romeo-Ferrari : 8 – 9.Haas-Ferrari : 3

(A suivre)