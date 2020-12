DANIEL RICCIARDO PREND SON 38éme ET DERNIER DÉPART EN GRAND PRIX AVEC RENAULT A YAS MARINA

MERCI POUR CES MOMENTS DANIEL !

Le Grand Prix d’Abu Dhabi 2020 marque la fin des deux années de Daniel Ricciardo au sein de Renault DP World F1 Team. Un partenariat ayant, entre de nombreux temps forts, notamment débouché sur les premiers podiums de Renault depuis dix ans.

Daniel a signé avec l’écurie avant la saison 2019 du Championnat du Monde de Formule 1 pour se lancer un nouveau défi dans une carrière déjà bien établie et fructueuse. Vainqueur de sept Grands Prix, Daniel a insufflé une nouvelle énergie à l’équipe Française avec son sourire contagieux, son caractère enjoué et son indéniable talent au volant d’une F1.

Avec Nico Hülkenberg, Daniel a aidé Renault à se classer cinquième du Championnat Constructeurs en 2019. Parmi ses performances remarquables, citons sa quatrième place sur la grille du Grand Prix du Canada avec un seul tour lancé exceptionnel en qualifications, mais aussi sa superbe quatrième position au Grand Prix d’Italie à Monza.

L’Australien a poursuivi sur sa lancée en 2020, en s’attaquant à une campagne condensée avec de nombreuses courses intégrées dans un calendrier compact. Daniel a haussé son niveau de jeu en finissant quatrième à Silverstone, à Spa-Francorchamps et au Mugello, où il terminait tout près d’un premier podium avec l’écurie.

Il ne commettait toutefois aucune erreur lorsque l’occasion se présentait en Allemagne. Sa belle prestation lui valait la troisième position à l’arrivée et permettait à Renault de signer son premier podium en tant qu’équipe complète depuis le Grand Prix de Belgique 2010.

Daniel récidivait ensuite avec un second podium au Grand Prix d’Émilie-Romagne pour propulser Renault DP World F1 Team au troisième rang du Championnat Constructeurs tout en s’emparant de la quatrième position chez les pilotes. Septième et cinquième lors des deux courses à Bahreïn, Daniel prolongeait sa série à dix entrées consécutives dans les points afin de maintenir l’écurie au cœur du match pour la troisième place du classement.

Cyril Abiteboul, Team Principal de Renault DP World F1 Team qui confie :

« Lorsque l’équipe a signé Daniel en 2018, cela avait clairement attiré beaucoup d’attention et de nombreux sourcils s’étaient levés dans le paddock. Il s’agissait d’une véritable déclaration d’intention conjuguée avec une certaine pression en recrutant un multiple vainqueur de Grand Prix. Nos objectifs, après de nombreux progrès cette année-là, étaient clairs. Si 2019 a été décevante du point de vue du classement général, il y a eu des moments mémorables comme au Canada et en Italie. Bien que ces instants aient été moins nombreux que nous ne l’aurions souhaité, le fait d’avoir un pilote du calibre de Daniel a apporté des changements évidents et nécessaires à l’écurie et son influence est allée au-delà du simple pilotage. Cette saison, Daniel a été admirable dans ses efforts et son professionnalisme, a tout simplement été exceptionnel y compris après l’annonce de son départ la saison prochaine. Ce premier podium en Allemagne a été un moment fort et a marqué une étape importante dans le parcours de l’équipe. Nous nous appuierons dessus pour l’avenir. Dans cette nouvelle phase qui s’amorce avec la transition de Renault à Alpine, l’héritage laissé par Daniel restera partie intégrante de nos fondations. Nous sommes impatients de le défier en piste avec une structure bien plus solide grâce à son influence. Nous remercions Daniel pour sa contribution au cours des deux dernières années et nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles aventures. »

Et il conclut:

« Merci pour ces moments passés ensemble Daniel »

Ce dimanche à Abu Dhabi, Daniel s’alignera en noir et jaune pour la trente-huitième fois alors que l’équipe fera de tendres adieux au Perthien toujours souriant.

Gilles GAIGNAULT

Photos : RENAULT