CE DIMANCHE, 118éme ET DERNIER GRAND PRIX POUR VETTEL AVEC FERRARI A ABU DHABI

Toutes les belles histoires ont hélas toujours une fin, souvent en … amour!

Mais pas que…

Et bien effectivement ce dimanche 15 décembre 2020, c’est la longue aventure entre Sebastian Vettel et la Scuderia Ferrari qui se termine et prend fin sur la piste de Yas Marina à Abu Dhabi, circuit théâtre de la dix septième et ultime épreuve du Championnat du monde de F1, millésime 2020.

Et ce après six saisons vécues ensemble à Maranello !

Cinq années au cours desquelles le pilote Allemand comme d’autres pilotes débarqués chez Ferrari en Champions du monde (Alain Prost – Fernando Alonso) n’est pas lui non plus parvenu à offrir ce titre mondial à la Scuderia… dont le dernier pilote sacré remonte aux calanques Grecques… à la saison 2007 et au couronnement du Finlandais Kimi Räikkönen !!!

Ferrari où il débarque au début de la saison 2015. Première année à Maranello, où Seb remporte trois victoires (Malaisie-Hongrie-Singapour) Et se classe 3éme sur le podium du Championnat. En 2016, aucun succès et une 4éme place au Championnat!

En 2017, Vettel triomphe à nouveau et à cinq reprises (Australie-Bahreïn-Monaco-Hongrie-Brésil) En fin d’année, il termine vice-Champion. En 2018, il gagne encore cinq épreuves (Australie-Bahreïn-Canada-GB-Belgique) finit encore vice-champion!

Enfin, il obtient sa quatorzième et ultime victoire avec Ferrari en F1, le 22 septembre 2019, à Singapour. 2019, où il pointe 5éme au classement final.

Enfin cette année, sa sixième et dernière en ‘rouge’ ne restera pas un grand souvenir, Sebastian terminera très certainement, à moins d’un exploit, ce dimanche à Yas Marina à une bien modeste pour lui, l’ancien quadruple Champion du monde, à la 13éme place du Championnat !

Sur ses 53 triomphes en F1, il en aura donc remporté 14 avec la Scuderia! Disputant 118 Grands Prix en rouge

L’année prochaine en 2021, Vettel pilotera pour l’équipe Racing Point, rebaptisé Aston Martin. Sa cinquième équipe aprés BMW-Sauber en 2007, Toro Rosso en 2008, Red Bull de 2009 à 2014. Et, Ferrari depuis 2015.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN – Manfred GIET – FERRARI