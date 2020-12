Il y a eu hier une visio conférence recevant Hervé Poncharal, Fabio Quartararo et Johann Zarco animée par Claude Michy le promoteur du GP de France.

Assez longue, ce qui est logique avec trois invités dont un, suivez mon regard, ne peut pas, y compris quand Simon Crafar va le voir durant les GP, faire des phrases de moins de dix minutes.

On a tout appris sur les vacances, les espoirs et les entraînements des pilotes des pilotes, puis Claude Michy, animateur de la session et promoteur du GP de France a évoqué l’événement prévu du 14 au 16 mai 2021.

Bien sûr, Claude Michy espère pouvoir recevoir un maximum de spectateurs au Mans , il a précisé que 20 000 des spectateurs ayant acheté leur billet pour 2020 l’ont gardé pour 2021, mais il anticipe Claude, je l’appelle Monsieur Plus depuis des années et en voici une nouvelle preuve.

En effet, comme les prévisions sur le virus sont encore plus mal faites que celles de la météo, ce qui fait d’ailleurs que depuis des mois, on ne voit venir aucun spectacle de théâtre, aucun concert en prévision, aucun tournage de film.

Et aucune manif sportive n’est envisageable sans risque majeur, vu ces fameux mois de taule collective régulièrement imposés, qui soulagent les hôpitaux mais ne combattent pas un seul virus.

Bref, personne ne peut savoir ce qui sera en place à la mi mai.

Cette année le GP de France a eu l’autorisation de recevoir seulement 5000 spectateurs (au lieu de plus de 100 000) autrement dit perte financière importante.

Histoire de faire vivre ce GP de France 2021 à un maximum de gens, Claude Michy a eu une très bonne idée en cas de nouvelle quasi interdiction du public au Mans.

Qui sera utile aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui n’ont pas les sous (on imagine que pour le mec qui habite Marseille ou Strasbourg, entre les frais de voyage et de logement, fût-ce sous la tente, si en plus et c’est fréquemment le cas les motards viennent à deux sur la moto, plus le prix des billets ça finit par faire un voyage qui douille !).

Pour conjurer le sort, Claude qui a redit qu’il est un mec résolument optimiste qui pense que les choses vont s’améliorer, la billetterie sera évidemment ouverte le 21 janvier, il a prévu un truc très original (qui a déjà été vu quand le virus n’était pas encore arrivé en France, pour les grands matches de foot ou de rugby) organiser une fan zone sur cinq circuits différents, outre Le Mans bien sûr.

Elles seront mises en place le samedi et le dimanche, elles comporteront tout ce que l’on trouve au GP c’est-à-dire un village, des stands, la restauration et des écrans géants et bien sûr un parking sécurisé sur cinq circuits.

A Carole, près de Paris, à Chambley en Lorraine (Il y a même un terrain d’aviation, vous pouvez donc venir en avion (un petit…) mais surtout aller faire un baptême de l’air, la région est superbe à survoler. Les Ailes Mosellanes Tel 09 60 39 84 23). Autres sites des « Fan zones » Dijon Prénois dans le centre, Nogaro (Paul Armagnac) dans le sud ouest et à Alès, près de Nîmes.

Le prix d’entrée est modeste, vingt euro, et sur les écrans on pourra voir le GP mais aussi toutes ses animations sur piste etc…

Bref très bonne idée, on y ajoute l’aspect sécuritaire, les voyages à moto vers les GP ne sont pas forcément faciles et surtout il ya un radar tous les cent mètres, du coup l’Etat va perdre un paquet d’argent sur cet impôt qui ne veut pas dire son nom.

Sur les parcours, les motards ont trouvé la parade, on roule à plusieurs, un chef de groupe roule en tête, il est remplacé de temps en temps car surveiller que l’on est bien à 130, 110, 80, 50 et même trente à l’heure les yeux rivés sur le compteur c’est épuisant.

En plus s’il y en a un qui est rade, il y a dix personnes avec lui avec forcément des gens qui s’intéressent à la mécanique.

Et s’il faut laisser la moto sur place, on la fait emmener par dépanneuse et les malheureux trouvent de la place à l’arrière des selles des autres membres du groupe, il n’y a pas non plus que des duos sur les motos.

Voilà c’était notre rubrique « Les motards ne sont pas des cons » après celle de Michy qui a dit aux pilotes et team managers présents dans cette conf « Moi je tiens le théâtre, vous êtes les acteurs ».

On est sûrs que la pièce sera bonne!

Jean Louis BERNARDELLI