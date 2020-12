AUDI S’ASSOCIE AVEC SVEN QUANDT POUR SON PROGRAMME DAKAR

La firme d’Ingolstadt, Audi a tout récemment, il y a quelques jours, annoncé sa venue et son engagement sur le rallye Dakar, à partir de 2022.

Et on apprend désormais que c’est le team Q Motorsport, que manage Sven Quandt, par ailleurs également patron du Team X-Raid en rallye-raid, qui s’occupera de l’engagement et de la logistique des futurs Buggies Audi électriques, au Dakar 2022 !

Après s’être retiré successivement du Championnat du monde d’endurance WEC et de son épreuve phare, les mondialement très réputées 24 Heures du Mans, puis tout dernièrement du Championnat des monoplaces électriques de la Formule e, et aussi du DTM, Audi, a en contrepartie choisi et décidé de relever deux nouveaux défis!

D’une part, sa venue donc dans le Rallye Dakar 2022, avec un Buggy électrique, et plus surprenant mais agréable surprise, d’autre part, son grand retour dans le monde de l’Endurance, dans la nouvelle catégorie LMDh et ce, là, à partir de 2023.

Concernant le Dakar, la marque aux anneaux, a donc fait savoir ce vendredi 11 décembre, qu’elle allait s’associer avec la structure Q Motorsport, tout nouvellement créée par… Sven Quandt, Monsieur X-raid ! Celui qui engage les Mini et Buggies Mini avec la société sœur…

Mais Mini qui appartient au groupe concurrent d’Audi, la firme Bavaroise BMW !!!

X-Raid qui possède une sacrée solide expérience au Dakar, collectionnant les victoires, cinq depuis l’édition 2012, à tour de rôle avec ses pilotes, Stéphane Peterhansel, Nani Roma, Nasser Al Attyah et la plus récente, avec Carlos Sainz, cette année en janvier 2020.

Julius Seebach, le nouveau directeur d’Audi Sport, se réjouit d’une telle opportunité offerte à la marque et confie :

« Nous franchissons une nouvelle étape dans l’électrification du sport automobile en faisant face aux conditions les plus extrêmes. Les nombreuses libertés techniques qu’offre le rallye Dakar nous fournissent un parfait laboratoire d’essai. »

Gilles GAIGNAULT

Photo : TEAM