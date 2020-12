UNE EDITION LIMITÉE A 110 EXEMPLAIRES DE LA MV AGUSTA SUPERVELOCE ALPINE

Sous la livrée bleue emblématique d’Alpine, l’édition limitée de la MV Agusta Superveloce Alpine dispose de la technologie la plus avancée et du moteur 3 cylindres en ligne de 800 cm3, signature de MV Agusta pour des performances impressionnantes, à la hauteur de la légende de la Berlinette A110. Le moteur trois cylindres en ligne est directement dérivé de celui du F3 800. De taille compacte, il excelle en performances et en élasticité

CONCEPTION. MUSCLE ITALIEN ÉLÉGANCE FRANÇAISE

Lorsque deux géants du sport automobile et de l’univers de la moto, tels qu’Alpine et MV Agusta se rencontrent, le résultat ne peut être qu’époustouflant, aussi bien en termes de design que de technologie.

La toute nouvelle MV Agusta Superveloce Alpine, qui sera produite a seulement… 110 exemplaires, représente la quintessence de l’âme et du caractère des deux marques dans une édition limitée incroyablement belle et richement détaillée.

De cet inattendu projet, on peut y voir la décision du nouveau PDG du groupe Renault dont dépend Alpine, l’Italien Luca Di Meo qui ne manque pas d’idées et de projets pour valoriser la marque Dieppoise, l’engageant en lieu et place de la maison mère et ce dès l’an prochain en Grand Prix de F1, où Alpin remplacera donc Renault sur les grilles de départ !

Alpine également engagé en mondial d’endurance WEC et aussi en rallye !!!

Questionné Timur Sardarov, PDG de MV Agusta, déclare :

« De nombreux clients d’Alpine sont également de grands fans de MV Agusta, et vice-versa. La Superveloce Alpine réunira idéalement les deux mondes, avec de formidables synergies en termes de design, de personnalité et de style. Nous nous réjouissons de cette collaboration avec l’une des marques les plus admirées de l’histoire du sport automobile, et sommes convaincus que cette nouvelle et superbe édition limitée sera accueillie avec enthousiasme par les motards et les fans de sport automobile du monde entier ».

Pour ce qui le conerne, Patrick Marinoff, directeur Général d’Alpine, a précisé, lui :

« MV Agusta est un symbole du savoir-faire et de l’excellence italienne, produisant des motos incomparables. Nos deux marques sont animées par la même passion pour la création de produits magnifiquement conçus et d’émotions uniques pour nos clients. La Superveloce Alpine est un bijou de design et de technologie qui ne fait aucun compromis sur les performances et le plaisir de conduite ».

SUPERVELOCE ALPINE

PRIX ​​à partir de 36.300 €

MV Agusta offre une garantie de 3 ans sur toute la gamme, avec un excellent service après-vente pour tous les clients

Gilles GAIGNAULT

Photos : CONSTRUCTEUR