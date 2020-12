LOUIS CAMILLERI DÉMISSIONNE DE FERRARI ET DE PHILIP MORRIS

Énorme surprise ce jeudi soir avec l’annonce de la démission avec effet immédiat de Louis Camilleri de son poste de patron de Ferrari !

Louis Camilleri, Président exécutif de Philip Morris International, basé à Brillancourt, un quartier de Lausanne en Suisse, a également indiqué qu’il quittait aussi ce poste. Immédiatement la maison mère de Marlboro, Philip Morris, a nommé le PDG André Calantzopoulos en remplacement de Camilleri.

Louis Camilleri qui avait succédé en 2018 à Sergio Marchionne, qui confie dans un communiqué :

« Ferrari a fait partie de ma vie et servir de Directeur Général a été un réel privilège. Mon admiration pour les hommes et les femmes extraordinaires de Maranello et pour la passion et le dévouement qu’ils appliquent à tout ce qu’ils font, ne connaît aucune limite. Je suis fier des nombreuses réalisations de la société depuis 2018 et je sais que les meilleures années de Ferrari sont encore à venir. »

De son côté, John Elkann, le petit-fils de l’Avvocato Giovanni Agnelli, décédé en 2003 et président directeur général de FIAT? a déclaré :

« Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements à Louis pour son dévouement sans faille en tant que patron de la direction depuis 2018 et en tant que membre de notre Conseil d’Administration depuis 2015. Sa passion pour Ferrari a été sans limites et sous sa direction, la société a encore affirmé sa position comme l’une des plus grandes entreprises du monde, capitalisant sur son héritage vraiment unique et sa quête infaillible de l’excellence. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, une longue et heureuse retraite. »

Ginpietro CERVONIA

Photos : FERRARI