DES RETROUVAILLES DE CHAMPIONS POUR LE PASSAGE DE TÉMOIN DE RENAULT À ALPINE

Après plus de quarante années en Formule 1, auréolées de deux titres de Champion du Monde Pilotes et autant chez les Constructeurs, mais aussi trente-cinq victoires en 399 départs, ce dimanche 12 décembre 2020, le Grand Prix d’Abu Dhabi à Yas Marina, marquera la toute dernière course de l’équipe Française sous le nom Renault avant de transmettre le témoin à partir de la saison prochaine, à la marque Alpine, en 2021.

Renault célébrera ce riche héritage avec une superbe démonstration faisant le lien entre passé, présent et futur sur la poste de Yas Marina à Abu Dhabi. Pour l’occasion, Fernando Alonso retrouvera la R25, monoplace avec laquelle il a été sacré Champion du monde de F1 en 2005, afin de symboliser le patrimoine commun et l’immense faim de succès avant son retour en 2021.

La R25 reste à ce jour l’une des monoplaces les plus remarquables de l’histoire de la F1. Propulsé par l’emblématique V10 Renault ayant dominé la discipline dans les années 1990 et au début des années 2000, le châssis de la R25 est immédiatement reconnaissable avec sa livrée bleue et jaune distinctive.

Au cours de la saison 2005, Fernando et son équipier d’alors l’Italien Giancarlo Fisichella, avaient remporté huit des dix-neuf courses, dont une victoire émouvante sur les terres de l’équipe en France à Magny Cours, mais aussi sept pôle positions et dix-huit podiums pour offrir à Renault son premier titre chez les constructeurs et à Fernando sa première couronne mondiale.

Quinze ans après, la R25 reprendra donc ce week-end la piste, après sa restauration par les sites Renault Sport Racing d’Enstone et de Viry ainsi que l’entreprise allemande Rennwerk. Utilisée pour la dernière fois lors d’une démonstration en 2006, la R25 a ensuite intégré la collection Renault Classic basée dans l’usine de Flins, prés de Paris, jusqu’à ce qu’un projet de restauration visant à redonner toute sa splendeur à la « Bête » soit lancé en 2018.

La restauration du châssis a débuté en 2019 avec Rennwerk afin de faire rouler la voiture au Grand Prix de France 2020 avant le report du projet en raison de la pandémie de COVID-19. Le programme a toutefois redémarré en octobre 2020 et a nécessité plus de cinquante heures de travail pour réviser le moteur à Viry. À peine deux semaines plus tard, le V10 a pris vie à l’atelier de Rennwerk et la R25 effectuait son premier roulage sur le circuit de La Ferté Gaucher en Seine et Marne, dès la mi-novembre.

Fernando sera désormais à nouveau au volant de sa R25 sur le circuit de Yas Marina pour trois démonstrations de célébration ce week-end, vendredi, samedi et dimanche.

Questionné Cyril Abiteboul, Team Principal de l’équipe Renault DP World F1 Team, indique :

« Il est très émouvant de voir la R25 faire à nouveau rugir son moteur et la présence de Fernando au volant est la cerise sur le gâteau. Cette association a marqué les esprits en F1, avec l’un des plus beaux exploits de Renault en sport automobile. Si la voiture symbolise nos réalisations passées, Fernando reflète notre forte ambition de succès pour retrouver ces moments et ces émotions incroyables.»

Et il ajoute et conclut:

« Bien sûr, tous les résultats de l’écurie le seront désormais sous le nom Alpine, mais nos futurs succès seront tous un hommage à cette période exceptionnelle de l’histoire de Renault en F1. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : RENAULT