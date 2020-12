BOTTAS DEVANCE HAMILTON ET VERSTAPPEN A YAS MARINA VENDREDI APRES MIDI

Valtteri Bottas au volant de la Mercedes W11 a été le plus rapide lors de la deuxième séance des essais libres ce vendredi après-midi sur la piste de Yas Marina, oùse dispute ce dimanche le Grand Prix d’Abu Dhabi, dix-septième et dernier GP de la saison 2020.

Le Finlandais signe un chrono de 1’36 « 276, devant son coéquipier, le revenant Lewis Hamilton, son plus proche adversaire, second à 203 millièmes de seconde. Bien qu’il se remette de la pandémie du COVID-19, qui l’avait empêché de disputer dimanche dernier le GP de Sakhir, le septuple Champion du monde, a déjà retrouvé le bon rythme et se présente à nouveau comme l’un des candidats à la victoire ce dimanche.

Hamilton qui expliquait :

« J’étais juste très, très heureux de revenir ici ce matin. Je suis très enthousiaste pour ce dernier week-end. C’était comme un premier jour d’école. Il m’a fallu une minute pour retrouver mes repères lors de la première séance. J’ai encore eu un peu de mal durant la seconde, mais c’était déjà mieux. Je pense que nous avons pu respecter le programme malgré les 40 minutes perdues lors des EL1. »

Où il avait rencontré des ennuis avec ses freins !

Avant d’enchaîner :

« C’était une journée un peu mouvementée. Il s’est passé beaucoup de choses. Les gars sont sur la route depuis trois semaines, donc il y a eu quelques problèmes. Mais nous les avons réglés, comme d’habitude. Je sais que demain ça se passera beaucoup mieux. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je veux juste faire ce que j’aime. Je suis là pour le plaisir et je suis heureux d’être de retour. »

Max Verstappen, meilleur temps en matinée se classe cette fois troisième avec sa Red Bull-Honda, à 770 millièmes derrière Bottas. McLaren-Renault en retrait plus tôt lors de la 1ére session, retrouve le Top 5, avec la cinquième place de Lando Norris précédé par la seconde Red Bull-Honda d’ Alex Albon, Norris qui devance la plus rapide des Renault, celle du Français Esteban Ocon, tandis que Daniel Ricciardo, qui avait raté la première séance, en raison d’un problème de pression de carburant, se classant lui neuvième.

Sergio Perez et sa Racing Point, équipée d’un nouveau moteur Mercedes, pointe septième. Mais en course, le Mexicain qui a dû changer le groupe motopropulseur atteint par la fin du kilométrage et qui a gagné le GP de Sakhir, s’élancera ce dimanche de la dernière ligne en compagnie du Danois Kevin Magnussen, qui a également été contraint de changer le moteur Ferrari de sa Haas.

Charles Leclerc place la 1ére des Ferrari au huitième rang, mais avec des pneus tendres – les trois premiers utilisaient les intermédiaires – a du coup compensé un écart important, quoique habituel: 1 « 2.

Sebastian Vettel est plus loin, il pointe quinzième. Pour l’Allemand, Yas Marina est la dernière course avec Ferrari et pour l’occasion, il porte un casque spécial avec l’inscription ‘Merci les gars’.

Au dernier tour de cette seconde séance, le moteur Ferrari de l’Alfa Romeo de Kimi Räikkönen a pris feu et cet incident a provoqué l’intervention du drapeau rouge…

Le Finlandais rapidement sorti de sa monoplace a aidé les commissaires à éteindre les flammes.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS – PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES A YAS MARINA

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’36″276 – 28

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’36″479 – 30

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’37″046 – 30

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’37″263 – 33

5 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’37″438 – 29

6 – Esteban Ocon (Renault) 1’37″505 – 30

7 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’37″506 – 35

8 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’37″508 – 31

9 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’37″508 – 29

10 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’37″560 – 29

11 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’37″596 – 32

12 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’37″616 – 31

13 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’37″900 – 32

14 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’38″068 – 28

15 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’38″198 – 32

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’38″504 – 35

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’38″564 – 31

18 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’38″817 – 24

19 – Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) 1’39″027 – 25

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’39″132 – 3