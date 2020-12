DÉCÉDÉ, WALTER LECHNER, LE PILOTE INSTRUCTEUR AUTRICHIEN, A QUITTÉ LA PISTE… A 71 ANS!

Le sport automobile Autrichien est endeuillé, suite au décès de l’une de ses figures de légende.

L’ancien pilote, promoteur de talents, instructeur et propriétaire de team, est décédé ce 8 décembre 2020, dans sa 72ème année, en perdant son dernier combat contre la maladie, à laquelle il faisait face avec bravoure et ce depuis quelques années…

Né à Vienne en 1949, Walter LECHNER restera une des figures marquantes du sport automobile Autrichien au même titre que Niki LAUDA et Gehrard BERGER, même si le Salzbourgeois d’adoption affiche un palmarès nettement plus mince que ses deux illustres compatriotes qu’il a côtoyé régulièrement durant quelques décennies.

Celui qui se définissait comme ‘’self made man’’ a toujours reconnu que le sport automobile pour lui était une vocation tardive et que c’est la curiosité qui lui a fait découvrir ce qui allait devenir son métier à partir de 1975, alors qu’il était déjà âgé de 24 ans et alors qu’il était en stage dans la gastronomie au célèbre Hôtel SACHER, haut lieu de la bourgeoisie à Vienne.

Et après avoir assisté pour la première fois à une compétition automobile, il lâcha vite les casseroles pour les chevaux vapeur !

Son expérience acquise à l’Hôtel SACHER, lui permit toutefois de se débrouiller parfaitement en anglais et en français, deux facteurs qui allaient lui être d’une aide précieuse dans son nouveau job.

Tout comme sa façon simple et sympathique et toujours un sourire au coin des lèvres lorsqu’il négociait avec des partenaires des contrats qui se soldaient toujours par une solide poignée de main, ce qui était sa marque de fabrique et prenait plus d’ampleur à ses yeux qu’une signature.

Après avoir fondé son école de pilotage LECHNER RACING, basée à l’Österreichring à Zeltweg, en prenant comme référence ce qui se faisait de mieux en Europe à cette époque, il tenta sa chance comme pilote, en participant d’abord au Championnat d’Europe F3 et à la VW EUROCUP, avant de s’engager durant dix-sept années, et au Championnat Intersérie et à la série CANAM Américaine sur des MARCH, des monoplaces WILLIAMS FW07 recarrossées en voitures sport, voire aussi des voitures de sa propre construction, les très performantes LECHNER Spyder SC 91, sans oublier non plus, des LOLA HORAG ou encore des PORSCHE 962.

Il participa aussi à quelques épreuves d’endurance en sport-protos, principalement sur des Porsche 962 et notamment à plusieurs reprises aux 24 Heures du Mans.

Ce qui l’a toujours distingué durant son long épisode de pilote, c’était essentiellement son sens de la réalité, marqué par une attitude terre-à-terre préservée.

Quant à sa célèbre école de pilotage, grâce au sérieux du patron et expert en marketing qu’il était, elle n’a fait qu’évoluer au fil du temps et parmi les élèves les plus réputés qui en sont issus, on citera : BARTELS-BELLOF-RATZENBERGER-WENDLINGER-WURZ-KLIEN et même Franz TOST (Patron actuel de l’équipe ALPHATAURI F1) sans oublier Toto WOLFF, le patron de l’écurie Mercedes de F1, laquelle compte le plus de succès depuis sept ans et qui à un moment a même fait partie du management de LECHNER RACING!

Avec ses deux fils Robert et Walter Jr, ainsi que son épouse Christine, toute la famille était impliquée dans le sport auto, au point que l’épouse qui s’occupait de l’intendance, devait parfois veiller à ne pas confondre… l’huile d’olive pour préparer les pâtes avec… l’huile synthétique des moteurs!

Car chez LECHNER, il n’y avait pas que le pilotage, l’école de pilotage mais la structure familiale disposait aussi du Team LECHNER présent surtout en Autriche et en Allemagne et dont le dernier grand succès remonte à l’année en cours avec la victoire du Hollandais Larry ten VOORDE, le Champion de la Porsche Super Cup 2020, au volant d’une voiture préparée chez LECHNER.

Walter LECHNER vaincu par le cancer à 71 ans, laisse un bel héritage à ses deux fils, Robert (43 ans) actif comme pilote en sport auto entre 1995 et 2009 (Formule Ford, Formule Renault et V8 Star) et Walter Jr (39 ans) qui entre 1998 et 2019, affiche 93 courses à son actif, avec notamment une victoire de classe aux 24 Heures du Mans 2002, au volant d’une LMP 675 REYNARD avec ses coéquipiers Suisses, DELETRAZ et PILLON, ainsi que deux titres de Champion d’Allemagne en Formule VW et Formule Ford 1800.

Walter Senior, le troubadour de la compétition automobile, était également grand fan de musique et musicien lui-même à ses rares moments de détente, allant jusqu’à déclarer un jour à un journaliste Autrichien, que tant que Mick JAGGER (Rolling Stones) se produirait sur scène… il ne pourrait pas arrêter.

Un vœu qui n’aura malheureusement pas été jusqu’au bout…

RIP Walter

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency