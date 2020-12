SIMON PAGENAUD PRÉPARE DÉJÀ LES 24 HEURES DE DAYTONA 2021

Simon Pagenaud fera l’équipe avec Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi et Mike Rockenfeller pour les 24 Heures de Daytona 2021. La voiture, une Cadillac Ally Dpi-V.R portera le N°48, et sera alignée par le Team AXR (Action Express Racing), en association avec Hendrick Motorsports.

Cette course mythique des Rolex 24, qui ouvre annuellement le Championnat d’endurance US de l’IMSA est programmée du 28 au 31 janvier prochain.

Septuple Champion en série NASCAR, Jimmie Johnson participera à cette épreuve pour la huitième fois. Simon Pagenaud, sacré lui Champion 2016 de la série IndyCar et vainqueur de l’Indy 500 à Indianapolis en 2019, prendra son septième départ, tandis que le Japonais Kamui Kobayashi cherchera à remporter sa troisième victoire au volant de la Cadillac DPi-V.R en janvier prochain.

L’équipage étant renforcé par le très expérimenté pilote Allemand Mike Rockenfeller, déjà vainqueur des 24 Heures du Mans, de ces 24 Heures de Daytona, des 12 Heures de Sebring et des 24 Heures de Spa, qui viendra compléter l’équipe.

L’équipe vient d’effectuer un test sur le circuit routier du Daytona International Speedway, les 8 et 9 décembre dernier, pour permettre et offrir la possibilité aux pilotes de se familiariser avec leur Cadillac Ally DPi-V.R.

Rencontre et interview avec le pilote Français Simon Pagenaud

Qu’est-ce que les 24 Heures de Daytona représentent pour vous ?

« Les 24 Heures de Daytona sont un classique de l’endurance. J’adore participer à cette course ! C’est génial de commencer l’année à Daytona, car cela me prépare pour la saison. Faire équipe avec Jimmie est un honneur. C’est une légende de la NASCAR. Je l’ai toujours admiré. La prochaine étape de sa carrière dans le sport automobile va être passionnant à regarder. Kamui est un expert en endurance et a remporté Daytona à deux reprises. Son expérience et sa vitesse devraient être un excellent atout pour notre équipe. Mike a couru et gagné toutes les grandes courses d’endurance et est ultra-rapide. »

Quelles seront les priorités pour ce test ?

« Je me suis déjà assis pour ajuster notre siège, donc Jimmy va ajuster son ‘insert’ à l’intérieur. Apparemment je suis un peu plus large que lui, donc le siège va s’ajuster pour que ce soit confortable pour lui. On va discuter avec l’ingénieur des différentes fonctionnalités de la voiture et du volant et comment les utiliser. L’ingénieur nous a déjà communiqué des informations avant le test afin de connaitre les caractéristiques des pneus, de l’appui et des virages, toutes les bases pour piloter la voiture ainsi que le programme du test. Ensuite viendra la partie la plus amusante, on va pouvoir conduire ! Mais après cela il va y avoir encore du travail – nous allons effectuer des comparaisons et travailler pour nous améliorer. La première des choses est le confort dans la voiture. Nous devons nous assurer de pouvoir conduire 24Heures dans de bonnes conditions. L’entrainement pour le changement de pilote vient juste après, car nous devons être efficace lors des arrêts aux stands. »

Quels vont être vos objectifs personnels pendant les deux jours du test ?

« Faire connaissance avec l’équipe et me familiariser avec le comportement de la voiture sera mon premier objectif. Je veux apprendre comment tirer le meilleur de la puissance de la voiture. Je veux être utile à l’équipe et à Jimmie avec l’expérience que j’ai. Je veux également prendre le maximum de plaisir au volant car c’est la dernière fois que je vais piloter cette année ! Comprendre l’usure des pneus sera également important. Cela me permettra de savoir quand être agressif avec les pneus avant et arrières pendant la course. Nous aurons également un practice de nuit, ce qui est un élément clé pour la victoire dans une course qui dure 24Heures. »

Quelles sont vos attentes pour la course ?

« J’ai hâte de monter dans la Cadillac DPi-V.R. C’est une machine qui a fait ses preuves. Je suis prêt à découvrir sa puissance avec Action Express. C’est une équipe de course formidable et j’ai hâte de donner le meilleur de moi-même aux 24Heures de Daytona et de me battre pour la victoire ! »

En plus de ses fonctions de pilote permanent en IndyCar au sein de l’équipe Penske, Pagenaud a participé à plusieurs courses d’endurance ces trois dernières années, terminant quatrième aux 24Heures de Daytona en janvier dernier.

La saison 2021 du Championnat d’endurance IMSA débutera avec le traditionnel « Roar Before the 24 » sur le Daytona International Speedway du 22 au 24 janvier et le week-end de course aura lieu du 29 au 31 janvier.

Peter GRISWOLD

Photos : TEAM