INEOS CONFIRME L’ACHAT DU SITE DE PRODUCTION DE L’USINE SMART DE HAMBACH A MERCEDES-BENZ

L’ancien site Français de Mercedes-Benz situé à Hambach en Lorraine, et où était fabriqué et produit les fameuses Smart, fabriquera prochainement le Grenadier, le 4X4 sans compromis d’INEOS en plus de la petite Smart EQ fortwo.

Hambach est considéré comme une usine de pointe avec une main-d’œuvre hautement qualifiée et son emplacement lui assure un bon accès aux marchés, aux fournisseurs et aux talents automobiles.

Le site produit actuellement les véhicules électriques Smart EQ fortwo qu’INEOS continuera à fabriquer en parallèle du Grenadier en tant que sous-traitant.

Questionné le Président d’INEOS Group, Jim Ratcliffe, a déclaré :

« Nous ne pouvions tout simplement pas ignorer l’occasion unique offerte par Hambach, à savoir l’achat d’une usine de production automobile moderne dotée d’une main-d’œuvre exceptionnelle. INEOS Automotive entend construire le meilleur 4X4 utilitaire du monde, et c’est précisément ce que nous ferons à Hambach. »

INEOS Automotive a racheté l’usine de production de Hambach à Mercedes-Benz et commencera à produire son 4X4 Grenadier à la fin de 2021. Cette acquisition assure un avenir au site et permet de sauvegarder de nombreux emplois qui auraient autrement pu disparaître.

Hambach est un lieu de production idéal pour le Grenadier. Il s’agit de l’un des sites de production automobile les plus modernes d’Europe. Il bénéficie d’une main-d’œuvre compétente et très expérimentée, affiche d’excellents résultats parmi les usines Mercedes en raison de la qualité de sa production et a récemment profité d’un important investissement qui lui permet de produire des véhicules de plus grande taille.

En outre, le site se trouve à la frontière entre la France et l’Allemagne, à seulement 200 km de Stuttgart, ce qui offre un accès idéal aux chaînes logistiques, aux talents automobiles et aux marchés cibles.

En choisissant Hambach, INEOS reste en bonne voie pour une livraison du Grenadier aux clients début 2022.

Selon le contrat d’achat, Mercedes-Benz sous-traitera à INEOS la production des véhicules Smart EQ fortwo et de certains composants Mercedes-Benz sur le site de Hambach. Cet engagement associé aux prévisions d’INEOS pour le Grenadier se traduit par 1 300 emplois environ à Hambach, y compris les sous-traitants sur place.

Dirk Heilmann, l’actuel Président-Directeur Général d’INEOS Automotive, confie :

« Cette acquisition est la plus grande étape à ce jour dans le développement du Grenadier. En parallèle du programme d’essai exhaustif auquel sont actuellement soumis nos prototypes, nous pouvons désormais entamer les préparatifs à Hambach pour produire notre 4X4 dès la fin de l’année prochaine afin de livrer nos clients dans le monde entier. »

Gilles VIRMOUX

Photos : CONSTRUCTEUR