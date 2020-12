DANI SORDO ET CRAIG BREEN COMPLÈTENT LES ÉQUIPAGES HYUNDAI POUR 2021

Dani Sordo et Craig Breen complètent la composition des équipages de l’équipe Hyundai pour la saison 2021

Hyundai Motorsport confirme ce mercredi 9 décembre 2020, sa composition de pilotes pour le Championnat du Monde des Rallyes WRC2021 avec quatre pilotes prêts à défendre les honneurs du titre constructeurs de l’équipe Coréenne

Le vainqueur cette saison de la manche en Sardaigne Dani Sordo et le Britannique Craig Breen, auteur d’un podium en Estonie, se partageront une troisième Hyundai i20 Coupe WRC, au cours de la saison 2021. Sordo qui poursuit cependant que Craig succède, lui, à Sébastien Loeb !

L’Estonien Ott Tänak et le Belge Thierry Neuville, disputeront eux toutes les manches de la saison 2021, ce dernier entamant sa huitième saison avec l’équipe.

Hyundai Motorsport a confirmé qu’elle alignerait bien quatre pilotes différents au Championnat du Monde des Rallyes WRC l’année prochaine dans le but de défendre sa deuxième couronne de titre constructeurs récemment obtenue, à l’issue du Rallye de Monza.

Dani Sordo prolongera sa collaboration avec l’équipe pour une huitième saison, après avoir joué un rôle déterminant dans le titre de cette année avec sa deuxième victoire consécutive au Rally Italia Sardegna.

Sordo pilotera une troisième Hyundai i20 Coupé WRC dans certaines épreuves en 2021, en alternance avec Craig Breen. L’Irlandais a impressionné l’équipe cette année avec une superbe deuxième place en Estonie, une performance exceptionnelle dans une saison écourtée pur cause de pandémie du Coronavirus.

Hyundai Motorsport, qui a remporté le titre mondial au Championnat 2020 au Rally Monza le week-end dernier, conservera ses pilotes vainqueurs de rallye, Ott Tänak et Thierry Neuville pour diriger la campagne de Championnat de l’année prochaine.

Tänak a rejoint Hyundai Motorsport à la suite de son titre obtenu en 2019 avec l’écurie Toyota. L’Estonien s’est rapidement mis à niveau au volant de la Hyundai i20 Coupe WRC, remportant des podiums en Suède et au Mexique, avant d’enregistrer sa première victoire pour l’équipe à domicile chez luien Estonie.

Pour Neuville, 2021 sera sa huitième saison consécutive avec Hyundai Motorsport. À travers sept Championnats, le Belge a remporté 13 victoires, dont le Rallye Monte-Carlo plus tôt cette année.

Hyundai Motorsport débutera sa défense du titre 2021 au Rallye Monte-Carlo du 21 au 24 janvier, avec Tänak, Neuville et Sordo. Breen débutant, lui, sa saison au Rallye de Suède en février, deuxième manche mondiale programmée de la prochaine saison.

Le directeur sportif de l’équipe, Andrea Adamo, déclare:

« Nous avons à peine terminé une saison avant que nos pensées ne se tournent immédiatement vers la suivante. Après un Championnat 2020 perturbé en raison de la pandémie, la cohérence sera essentielle alors que nous visons à tirer parti de nos résultats. Nous sommes heureux de confirmer que Dani et Craig partageront une troisième Hyundai i20 Coupé WRC en 2021, aux côtés de nos pilotes précédemment annoncés Thierry et Ott. Les quatre pilotes ont montré leur vitesse et leur engagement cette année, avec des victoires et des podiums pour soutenir notre combat pour le titre. Nos équipages offrent le mélange parfait d’expérience et de soif de gagne pour nos espoirs de titre 2021 – tant chez les constructeurs que chez les pilotes – et nous sommes heureux de les avoir dans notre organisation. »

PAROLES DE PILOTES

Dani Sordo :

« J’ai déjà dit que Hyundai Motorsport était comme une famille pour moi, et cela n’a jamais été aussi clair qu’en 2020. Nous avons eu une année difficile, mais nous nous sommes soutenus les uns les autres pendant toute l’année. J’ai la chance de faire partie de cette équipe depuis le tout début et nous continuons à nous améliorer chaque année. Obtenir ma deuxième victoire en WRC avec l’équipe en Sardaigne – en répétant ce que nous avions déjà réalisé la-bas en 2019 – était un excellent exemple de la façon dont nous pouvons continuer à réussir ensemble. J’ai hâte d’obtenir d’autres excellents résultats en 2021! »

Craig Breen :

« Avoir l’opportunité de concourir sur les étapes du Championnat du Monde des Rallyes avec Hyundai Motorsport a vraiment été un rêve devenu réalité pour moi. Bien que j’aie rejoint l’équipe dans des rallyes occasionnels depuis 2018, cette année nous avons vraiment pu démontrer notre potentiel, avec une deuxième place en Estonie. Cela nous donne quelque chose d’excitant à partir duquel nous pouvons construire. L’équipe a mis sa confiance en moi et en Paul pour livrer davantage de ces résultats en 2021. Nous donnerons tout ce que nous avons, à partir du Rallye de Suède. »

François LEROUX

Photos : TEAM