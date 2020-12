ALPINE ET MV AGUSTA VONT LANCER UNE MOTO

Un teaser publié cette semaine par le constructeur de motos italiennes MV Agusta, laisse supposer un futur modèle en partenariat avec la marque automobile Française Alpine.

Alors que la marque Dieppoise relancée il y huit ans conjointement par Carlos Tavares, alors directeur général de Renault et Bernard Ollivier, nommé Président d’Alpine, à la fois sur le plan commercial avec le lancement de la nouvelle A110 et sportivement, avec d’abord un programme en endurance et plus récemment en rallye, Alpine s’apprête désormais à se lancer en 2021? en Formule 1, prenant la suite de l’équipe Renault.

Mais visiblement pas que…

Car il se murmure à nouveau et avec insistance qu’à Dieppe, l’usine historique de la firme crée en 1955 par le regretté Jean Rédélé, on préparerait le lancement prochain du premier SUV électrique et une version roadster de l’A110, la firme de Dieppe.

Et également qu’Alpine se lancerait dans l’univers de la moto!

En effet, la marque automobile Alpine serait sur le point d’apposer son blason sur une moto, l’Italienne MV Agusta.

Selon les rumeurs, Alpine et MV Agusta devraient effectivement faire cause commune et l’annonce devrait en être officialisé ce vendredi 11 décembre 2020.

A suivre avec grande attention

Gilles GAIGNAULT

Photos : AUTO MOTO