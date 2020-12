SUPERBE DEUXIÈME PLACE POUR LE FRANÇAIS ESTEBAN OCON AU GRAND PRIX DE SAKHIR DE FORMULE 1 2020

Magnifique performance ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix de Sakhir, l’avant-dernière manche du Championnat du monde de Formule 1, millésime 2020 pour le jeune pilote Français de l’équipe Renault, Esteban Ocon, superbe second à l’arrivée et qui décroche du coup son premier podium en F1

Pour sa part, son équipe, l’écurie Renault DP World F1 Team a obtenu son troisième podium de la saison dans ce Grand Prix de Sakhir avec cette deuxième place d’Esteban Ocon, qui signe, lui, son meilleur résultat en Formule 1.

Daniel Ricciardo qui avait obtenu les deux premiers podiums a conclu un dimanche fantastique pour l’écurie Française en se classant cinquième. L’équipe conserve la cinquième position du Championnat Constructeurs avec 172 points avant le dernier rendez-vous de l’année le week-end prochain sur la piste de Yas Marina à Abu Dhabi.

Riche en action, cette course voyait les deux voitures du Team Renault réaliser un bon départ puisque Daniel se hissait vite au quatrième rang et Esteban au huitième après un premier tour marqué par un accrochage au quatrième virage, entre Leclerc et le Mexicain Perez, sacrément chanceux, lui, car … futur vainqueur, ruinant malheureusement le GP de Max Verstappen, parti hors piste pour éviter l’accrochage …et contraint à l’abandon!

Le premier relais était largement dicté par le « train du DRS » avant que Daniel ne rentre au trentième passage pour passer des pneus durs et s’incliner face à Daniil Kvyat qui avait tenté l’undercut.

Esteban restait en piste dans le cadre de sa stratégie à un seul arrêt et attendait douze boucles de plus pour chausser les durs. Un arrêt fantastique mettait alors la Racing Point-Mercedes du Canadien Lance Stroll, à sa portée et le Français lui ravissait la neuvième place au quatrième virage.

Au cinquante-sixième des quatre vingt six tours, Daniel repassait une dernière fois aux stands pour ressortir en huitième position tandis qu’Esteban exploitait les arrêts de ses concurrents pour s’emparer de la quatrième place.

Quelques tours plus tard, la voiture de sécurité effectuait une intervention pour dégager un aileron avant perdu dans la ligne droite des stands par la Williams de Jack Aitken.

L’arrêt de Valtteri Bottas permettait alors à Esteban de passer deuxième. Si le Français était repris par George Russell à la relance, la Mercedes devait à nouveau s’arrêter après avoir chaussé les mauvais pneumatiques lors de son pit-stop précédent.

Le Britannique subissait ensuite une crevaison promouvant Esteban au deuxième rang dans le sprint final. Le Français tenait bon face à Lance Stroll pour conclure sa superbe prestation par son meilleur résultat en Formule 1, alors que Daniel se classait cinquième sous le drapeau à damier.

PAROLES DE PILOTES

Esteban Ocon

« Quelle course ! Nous avons réussi à monter sur le podium et c’est fantastique. C’était génial et toutes les émotions ont traversé mon esprit en franchissant la ligne d’arrivée. J’ai pleuré et je suis fier de le dire. Je n’oublierai jamais ce moment. L’équipe a parfaitement exécuté la course, nous avions un bon rythme et je me suis bien amusé avec quelques dépassements en piste. C’est une saison difficile, mais nous avons continué de croire en nous et nous avons été récompensés aujourd’hui. Il faut toujours y croire, cela finit toujours par payer ! Nous avons accompli d’énormes progrès cette année et nous allons nous remettre au travail la semaine prochaine afin de finir la saison du mieux possible. »

Daniel Riciardo

« C’est un résultat incroyable pour l’équipe et j’adresse toutes mes félicitations à Esteban pour son premier podium. C’était une course vraiment superbe de sa part et de son côté du garage. C’était un peu décevant de mon côté, car nous aurions pu faire mieux que la cinquième place. J’étais content de mon départ et je pressentais certaines opportunités en étant quatrième après le premier tour. Nous avons ensuite fait notre arrêt et nous avons perdu du terrain face à Daniil Kvyat, puis en restant un bon moment derrière lui. Nous avons réussi à reprendre l’avantage après le deuxième arrêt, mais je ne pouvais pas faire grand-chose dans le train du DRS. Nous repartirons au combat le week-end prochain pour essayer de finir la saison en beauté. »

Quant à Cyril Abiteboul, le Team Principal de l’équipe tricolore, lui, il précisait et concluait :

« Si un résultat comme celui d’aujourd’hui salue un effort collectif, il doit aussi beaucoup à Esteban. Je suis extrêmement content qu’il puisse ressentir à son tour les bonnes sensations que nous avons depuis la pause estivale coïncidant avec l’accélération des progrès de l’équipe. Nous avons eu deux podiums avec Daniel et désormais un avec Esteban et nous en sommes tous très reconnaissants. Il a réalisé un week-end très abouti avec un seul moment difficile en Q2, où nous n’avons pas réussi à avancer en Q3. Cela nous a peut-être aidés avec le libre choix des pneumatiques sur la grille. Dès lors, il a mené une excellente course en parvenant à conserver ses gommes au départ, à être agressif quand il le fallait et à défendre brillamment sur la fin face à des voitures plus rapides. Nous avons le sentiment que nous aurions pu faire un peu mieux avec Daniel, ce qui nous aurait aidés au Championnat Constructeurs. Nous donnerons tout la semaine prochaine à Abu Dhabi en ayant cela à l’esprit, mais aussi un surplus de motivation pour notre dernière course avec Daniel et en tant que Renault F1 Team. »

Quoiqu’il en soit, avant cette ultime épreuve du calendrier 2020, on peut affirmer que l’écurie Française a énormément progressé cette saison et que dorénavant, Renault figure parmi les meilleures équipes, derrière l’ogre Mercedes.

En 2021, le Team Renault deviendra Alpine et le sympathique Daniel Ricciardo cédera son baquet à l’ancien double Champion du monde (avec Renault), à l’Espagnol Fernando Alonso. ‘Nando’ à nouveau présent dans le stand Renault ce week-end à Sakhir et qui aprés ses trois récentes sessions de roulage, à Catalunya d’abord, à Bahreïn ensuite, puis à Yas Marina enfin, piaffe d’impatience de reprendre le volant en F1. Ce qui sera le cas dans huit jours lors des tests F1 qu’organisent à l’issue du dernier GP, Liberty média et les Teams.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM