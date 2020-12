LEWIS HAMILTON DONNE ENFIN DE SES NOUVELLES

Ce mardi 8 décembre 2020, le Champion du monde Lewis Hamilton est enfin sorti de son silence et ce une semaine, après l’annonce au surlendemain du GP de Bahreïn, qu’il était positif au Coronavirus !

Le contraignant au forfait dimanche dernier au GP de Sakhir, où son équipe, l’écurie Mercedes l’a remplacé par le pilote réserviste, qui conduit habituellement l’une des Williams- Mercedes, le jeune espoir Britannique George Russell.

Dans une vidéo postée sur Twitter, il donne de ses nouvelles

« Ce fut l’une de mes semaines les plus dures. Je n’ai donné aucune nouvelle car je souhaitais me concentrer sur ma remise sur pied pour essayer d’être dans la voiture ce week-end pour le dernier GP de l’année à Abu Dhabi. Je me suis réveillé ce matin en grande forme et j’ai, pour la première fois, repris l’entraînement. »

Et il ajoute et précise :

Je voulais vous envoyer des ondes positives et vous dire que je vais bien. Merci à toutes et tous pour vos messages et vidéos de soutien. Ils me vont droit au cœur