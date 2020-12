YAMAHA RENT LANCE LE PAQUET CADEAU, BELLE IDÉE ORIGINALE ET SIMPLE

Voilà une superbe idée de cadeau, complètement originale et qui vous permettra de ne pas faire la queue sous la pluie pour l’acheter, il se fait par Internet et sans augmenter la pyramide de milliards enregistrée par les grosses boîtes spécialisés dans l’e-commerce en particulier cette année.

Donc l’idée est de cliquer sur l’application https://rent.yamaha-motor.eu/pack-cadeau.aspx, là on vous demandera le montant du cadeau que vous voulez faire, on le fera parvenir au destinataire qui pourra économiser cette somme sur la location du modèle de la gamme qu’il choisira lui-même chez le concessionnaire de son choix.

Idée s’adressant soit à quelqu’un qui pratique la moto et qui a tous les permis possibles et imaginables mais il existe aussi chez Yamaha des modèles dits A2 et A1(125), que l’on peut piloter avec un permis auto et quelques heures de stage dans une moto école (chez mon ami Monneret par exemple) on peut aussi passer ces permis, on gagne deux ans, mais alors il ya une épreuve théorique et une épreuve en circulation.

Bref si votre ami a le permis auto et plus de 20 ans, c’est du gâteau.

Plusieurs concessionnaires Yamaha pratiquent la location en France, je publie la liste qui sera barbante à lire sauf si vous pensez offrir un paquet cadeau et là vous voudrez savoir où réside le professionnel le plus proche du domicile de votre ami.

Comme c’est vous qui décidez du montant du paquet cadeau, vous pouvez très bien y mettre cinquante euro, il est certain que ça ne couvre pas entièrement une journée de location mais ça représente quand même une sacrée réduction.

Et puis vous voulez peut-être offrir un paquet plus important, c’est vous qui décidez.

Donc on ne va pas voir le concessionnaire d’abord, la première chose est de contacter le lien ci-dessus.

Cette offre est proposée jusqu’au 31 décembre 2020 et elle sera valide durant un an (en attendant l’été !)

Liste des concessionnaires pratiquant la location Yamaha

Yamaha Rent Castellan (06000 Nice)

Yamaha Rent Jet 7 Bike (06400 Cannes)

Yamaha Rent Motos Gouirand (13014 Marselle)

Yamaha Rent Gazon Moto (17200 Royan)

Yamaha Rent Yam 31 (31200 Toulouse)

Yamaha Rent Team Menduni (38100 Grenoble)

Yamaha Rent Box-R (47200 Marmande)

Yamaha Rent Yam Compiègne (60200 Compiègne)

Yamaha Rent Clermont-Ferrand (63170 Aubière)

Yamaha Rent Etcheverlepo (64100 Bayonne)

Yamaha Rent Raff Motos (64600 Anglet)

Yamaha Rent Yam 66 (66000 Perpignan)

Yamaha Rent Motos Sohn (67100 Strasbourg)

Yamaha Rent Profil Motos Chambéry (73420 Voglans)

Yamaha Rent Profil Motos Thonon (74200 Thonon-les-Bains)

Yamaha Rent Yam Paris 9 (75009 Paris)

Yamaha Rent Yam Montparnasse (75015 Paris)

Yamaha Rent Yam Paris 15 (75015 Paris)

Yamaha Rent Yam Gambetta (75020 Paris)

Yamaha Rent Planet Racing (76250 Deville les Rouen)

Yamaha Rent Gauvin Motos 2 (77340 Pontault-Combault)

Yamaha Rent Conflans Motos (78700 Conflans-Sainte-Honorine)

Yamaha Rent Avignon (84000 Avignon)Yamaha Rent Spirit Motor Aix-en-Provence (13090 Aix-en-Provence) Yamaha Rent Spirit Motor La Ciotat (13600 La Ciotat)

Yamaha Rent Lebrasseur Moto Center (85000 La Roche sur Yon)

