VICTOIRE DU MEXICAIN SERGIO PEREZ AU GP DE SAKHIR DEVANT LE FRANÇAIS OCON

Quel Grand Prix !

Alors que le brillant remplaçant du grand absent pour cause de Coronavirus, le Champion du monde le Britannique Lewis Hamilton, son jeune compatriote pilote habituel du modeste Team Williams, qui caracolait en tête du GP de Sakhir après un départ sur les chapeaux de roues, dépassant rapidement son coéquipier le Finlandais Valterri Bottas, le destin en a décide autrement..

Helas et ce à cause d’une grossière erreur du staff de l’équipe Mercedes qui s’est incroyablement loupé dans le choix de ses pneus, obligeant le malheureux George Russell à revenir à son stand’

Du coup alors que le safety car était en piste permettant le regroupement des pilotes, Russell ressortait au 14eme rang, perdant tout espoir après une course formidable d’un succès mérité et qui lui tendait logiquement les bras

De son côté, son équipier Valterri Bottas est rentré en même temps pour chausser des gommes neuves et il a perdu beaucoup de temps car ses mécaniciens n’avaient pas les bons pneus et en outre, un pistolet pneumatique refusait de fonctionner!

Bref alors que les deux pilotes Mercedes semblaient s’acheminer vers une sensationnelle première victoire en GP pour Russell avec un beau doublé pour Bottas, patatras …

A l’arrivée, l’infortuné pigiste expliquait :

C’est un mélange d’émotions. Voir la victoire m’échapper une première fois était très décevant… Et on est revenu avec de beaux dépassements. J’étais rapide, je remontais sur Checo (Sergio Perez) et puis une crevaison… Je n’arrivais pas à le croire. La sensation à l’intérieur de la voiture était horrible. Je suis quand même fier du travail accompli. Cela aurait été incroyable de gagner mais la course a été ainsi. Je ne peux pas être heureux, tellement de choses me passent par la tête, je ne sais pas quoi répondre... »

Maigre consolation, il marque ses premiers points en F1: 3, 2 pour sa neuvième place et 1 pour son meilleur tour en course !

Indiquons enfin que pour l’erreur du montage des gommes de Bottas sur la monoplace de Russell, Mercedes a reçu une amende de 20.000 euros !!!

Les commissaires n’ayant pas pénalisé Russell fort logiquement…

Et du coup, l’excellent Sergio Perez qui les suivait au volant de la première des Racing Point-Mercedes, s’emparait alors du commandement alors qu’il restait une bonne vingtaine de tours et pilotant sans commettre la moindre faute, il occupait solidement le commandement .

´Checo filait vers l’arrivée et franchissait en vainqueur le damier, décrochant sa première victoire en F1, lui qui ne dispose pas de volant la saison prochaine, étant remplacé dans son équipe Racing Point qui deviendra Aston Martin, par le pilote Ferrari, Sebastien Vettel!

Perez remporte donc enfin un GP au terme de son 190eme Grand Prix et devient le second Mexicain à s’imposer et à triompher en F1…

Le succès d’un Mexicain… cela remonte au regretté et inoubliable Pedro Rodriguez … à 1967 en Afrique du Sud avec une Cooper et à 197o en Belgique au volant cette fois d’une BRM!

Sergio Perez qui confiait :

« Je suis sans voix, j’espère ne pas être en train de rêver. Cela fait tellement longtemps que je rêve d’un tel moment ! C’est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Apres le premier tour, j’ai pensé que ma course était terminée comme la semaine dernière (son moteur avait lâché à 3 tours de l’arrivée alors qu’il était 3e). Mais je ne pouvais pas abandonner, je devais remonter et obtenir le meilleur résultat possible. Cette saison, la chance n’a pas souvent été de notre côté, mais enfin nous sommes récompensés aujourd’hui. Certes, les Mercedes ont connu des problèmes mais dans les derniers tours, mon rythme était assez bon pour contenir George (Russell), qui a pourtant fait une course fantastique. rêve d’un tel moment ! C’est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Franchement apres mon Accrochage avec Leckerc au premier tourpremier tour, j’ai crains que la course était terminée, comme la semaine dernière (son moteur avait lâché à 3 tours de l’arrivée alors qu’il était 3e). Mais je ne pouvais pas abandonner, je devais remonter et obtenir le meilleur résultat possible. Cette saison, la chance n’a pas souvent été de notre côté, mais enfin nous sommes récompensés aujourd’hui. Certes, les Mercedes ont connu des problèmes mais dans les derniers tours, mon rythme était assez bon pour contenir George (Russell), qui a pourtant fait une course fantastique.

Et l’heureux vainqueur précisait :

J’ai fait une grosse erreur derrière la voiture de sécurité, avec un gros blocage sur mon pneu avant-gauche, et lors du premier relais, j’ai vraiment souffert avec les vibrations. Mais je suis remonté et je disais à l’équipe : »Cette voiture est tellement facile à conduire, on dirait une limousine. » Avant de conclure :

Je suis juste plus en paix avec moi-même. Et tout ce qui se passe en ce moment autour de mon avenir qui ne dépend pas de moi. Je souhaite continuer en F1 bien sûr, et si je ne suis pas sur la grille la saison prochaine, je serai là en 2022

Ce dimanche Perez devance un autre pilote heureux, le jeune Français de l’équipe Renault, Esteban Ocon qui décroche lui, son tout premier podium en F1 et son équipier le Canadien Lance Stroll qui complète le triomphe des Racing Point.

Le pilote Renault qui déclarait :

« Je n’ai pas de mots, j’ai pleuré dans ma voiture après avoir franchi la ligne d’arrivée. Il y a tant d’émotions qui traversent mon esprit en ce moment. C’est une saison difficile, mon travail n’a pas toujours été récompensé mais nous n’avons pas laissé tomber, nous avons continué à y croire, à travailler dur. Et nous sommes restés motivés. Quand de moins en moins de personnes croient en toi, il est important de continuer à croire en soi-même. Aujourd’hui nous avons réussi, le travail a fini par payer

La suite du Top 10 de ce GP de Sakhir : Sainz Jr, Ricciardo, Albon, Kvyat, Bottas, Russell et Norris. l’autre pilote Français Pierre Gasly finit onzième devant Vettel.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS



LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE SAKHIR

1 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 87 tours

2 – Esteban Ocon (Renault) a 10″518

3 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) a 11″869

4 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) a 12″580

5 – Daniel Ricciardo (Renault) a 13″330

6 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) a 13″842

7 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) a 14″534

8 – Valtteri Bottas (Mercedes) a 15″389

9 – George Russell (Mercedes) a 18″556

10 – Lando Norris (McLaren-Renault) a 19″541

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) a 20″527

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) a 22″611

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a 24″111

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) a 26″153

15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) a 32″370

16 – Jack Aitken (Williams-Mercedes) a 33″674

17 – Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) a 36″858

ABANDONS

Nicholas Latifi

Max Verstappen

Charles Leclerc

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE 2020

1.Hamilton : 332 points – 2.Bottas : 205 – 3.Verstappen : 189 – 4.Perez : 125 – 5.Ricciardo : 112; 6.Leclerc : 98; 7.Sainz Jr : 97 – 8.Albon : 93; 9.Norris : 87; 10.Stroll : 74; 11.Gasly : 71; 12.Ocon : 60; 13.Vettel : 33; 14.Kvyat : 32; 15.Hulkenberg : 10; 16.Raikkonen et Giovinazzi : 4; 18.Russell : 3 – 19.Grosjean : 2 – 20.Magnussen : 1.