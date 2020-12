ROMAIN GROSJEAN ANNONCE A SAKHIR SA FIN DE CARRIÈRE EN GRAND PRIX F1

« C’est avec une grande tristesse que je ne pourrai pas disputer ma dernière course à Abu Dhabi, et accompagner l’équipe. C’est une décision très réfléchie mais aussi l’une des plus dures de ma vie. »

C’est ainsi que Romain Grosjean a confirmé ce dimanche 6 décembre 2020 , la fin de sa carriére en Formule 1 et qu’il avait débuté et entamé en août 2009 avec l’équipe Renault à l’occasion du GP d’Europe à Valence.

Et Günther Steiner, le directeur de l’équipe US Haas F1 Team. ajoute et enchaîne :

« Je suis naturellement désolé que Romain manque ce qui devait être sa dernière course avec Haas F1 Team. Il a fait preuve d’un courage exceptionnel et d’un état d’esprit incroyable, au cours des derniers jours. Nous savons à quel point il voulait retrouver le cockpit de la VF-20, à Abu Dhabi. Et nous aurions tous également aimé qu’il soit présent »

Et il précise:

« Mais nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il s’agissait de la meilleure décision vis-à-vis de son traitement et de sa convalescence et il ne fait aucun doute que ses qualités, sa détermination et son ambition vont l’aider dans sa récupération. Au nom de Gene Haas et du mien, avec toute l’organisation Haas F1 Team, nous souhaitons le meilleur à Romain, et un rétablissement complet ».

MERCEDES LUI PROPOSE UN ULTIME ROULAGE…

Romain Grosjean termine donc sa carrière en F1 sur son 179éme départ dimanche dernier lors du GP de Bahreïn. 179 Grands Prix, c’est tout simplement le troisième pilote tricolore au nombre de GP de F1 disputés, derrière Jean Alesi (201) et Alain Prost (199) mais devant Jacques Laffite (176).

Romain ayant exprimé le souhait, au cas où il ne pourrait pas piloter sa monoplace Haas une dernière fois lors de l’ultime Grand Prix de la saison dimanche prochain 14 décembre à Yas Marina pour le GP d’Abu Dhabi, de pouvoir repiloter et effectuer un dernier test privé au volant d’une F1 pour finir son aventure en GP, Toto Wolff, le patron du team Mercedes en F1, lui a déjà répondu favorablement :

« Si aucun des teams pour lesquels Romain a couru (Renault en 2009, devenu Lotus entre 2012 et 2015 et désormais Haas depuis 2016) ne peut lui organise ce test, nous essaierons de le monter pour lui dans une de nos F1. »

Afin de poursuivre sa convalescence, Romain Grosjean, va donc quitter Bahreïn en compagnie de sa femme Marion Jolles Grosjean, accouru le rejoindre, pour rentrer à son domicile en Suisse et ce dès ce dimanche soir.

Rappelons brièvement, nous y reviendrons, le palmarès en F1 de Romain : 10 podiums. 3 en 2012, 6 en 2013 et 1 encore en 2015, les neuf premiers obtenus avec le Team Lotus Renault, le dernier en 2015 avec une Lotus à moteur Mercedes V6 Turbo Hybride

Gilles GAIGNAULT