MICK SCHUMACHER SACRÈ CHAMPION EN F2, CE DIMANCHE A SAKHIR.

Il ne pouvait rêver mieux…

Quitter le Championnat de F2, considéré à juste titre comme l’anti-chambre de la F1 avec le titre !

Et ce afin de fêter quelques jours après l’annonce officielle, son arrivée en Formule 1, la saison prochaine avec l’équipe US Haas !

Mick Schumacher quitte donc la F2 par la grande porte certes avec ce couronnement, mais il ne conservera surement pas un bon souvenir de cette ultime épreuve de F2 sur le circuit de Sakhir dans l’Île de Bahreïn, car il s’est d’abord un peu loupé ce week-end, ratant de sa faute, la session des qualifications, après s’être accroché avec le pilote Israélien de l’équipe Trident, Roy Nissany.

Avant ensuite ce dimanche, de ne se classer qu’à une bien modeste dix-huitième place, alors qu’il s’était élancé depuis la pole, en raison de la grille inversée, suite à sa huitième place samedi à l’arrivée de la 1ére course.

Ce dimanche donc, l’ultime manche 2020 de cette F2 a été remporté par l’Indien Jehan Daruvala du Team Britannique Carlin qui devance sous le damier son équipier, le Japonais Yuki Tsunoda – le vainqueur de la veille – et qui grâce à son formidable week-end en profite pour remonter au classement et finir in extremis sur la troisième marche du podium final F2 2020 !

Ce dernier podium étant complété par le Britannique Dan Ticktum de l’écurie Française DAMS. Suivent dans le Top 5, le Chinois Guan Yu Zhou d’UNI Virtuosi et le Russe Robert Shwartzman du Prema.

Lequel précède le Français Giuliano Alesi du MP Motorsport. Ensuite, on pointe et dans l’ordre, le transalpin Luca Ghiotto d’Hitech, le Brésilien Felipe Drugovich du MP Motorsport, le Russe Nikita Mazepin d’Hitech et le Britannique Callum Ilott d’UNI Virtuosi qui se classe dixième et termine vice-champion F2 2020, pour un petit point avec 201 contre 200 au Japonais Tsunoda, auteur d’un superbe week-end, avec une victoire samedi et une seconde place ce dimanche, avec à la clé le meilleur tour en course ce jour!

Jehan Daruvala qui indiquait :

« C’est vraiment bien de gagner la dernière course de la saison et de terminer sur une belle note. Ce fut une grande bataille avec Dan Ticktum, qui se rapprochait parfois, mais nous nous respections et avons bien couru. La voiture était vraiment bonne et je n’aurais pas pu demander une meilleure finition. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA DERNIÈRE COURSE DU CHAMPIONNAT DE F2 2020

1 – Jehan Daruvala – Carlin – 34 tours

2 – Yuki Tsunoda – Carlin, à 3″5

3 – Dan Ticktum – DAMS, à 3″9

4 – Guan Yu Zhou – Virtuosi, à 5″6

5 – Robert Shwartzman – Prema, à 7″5

6 – Giuliano Alesi – MP Motorsport, à 9″0

7 – Luca Ghiotto – Hitech, à 11″0

8 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, à 13″8

9 – Nikita Mazepin – Hitech, à 14″5

10 – Callum Ilott – Virtuosi, à 16″0

11 – Pedro Piquet – Charouz à 16″1

12 – Christian Lundgaard – ART GP, à 17″0

13 – Louis Deletraz – Charouz, à 20″1*

14 – Marcus Armstrong – ART GP, à 21″8

15 – Roy Nissany – Trident, à 23″6

16 – Marino Sato – Trident, à 26″0

17 – Sean Gelael – DAMS, à 26″7

18 – Mick Schumacher – Prema, à 28″5

19 – Guilherme Samaia – Campos, à 35″9

20 – Artem Markelov – HWA Racelab, à 59″7

21 – Theo Pourchaire – HWA Racelab, à 1 tour

*5″ de pénalité

MEILLEUR TOUR: Yuki Tsunoda, en 1’04″087

ABANDON

Ralph Boschung

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU CHAMPIONNAT DE F2 2020

1.Schumacher : 215 points – 2.Ilott : 201– 3.Tsunoda : 200 – 4.Shwartzman : 177 – 5.Mazepin : 164– 6.Zhou : 151,5 – 7.Lundgaard : 149 – 8.Deletraz : 134 – 9.Drugovich : 121– 10.Ghiotto : 106.‍‍‍