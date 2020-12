TSUNODA VAINQUEUR DE LA 1ére COURSE DE F2 AU GRAND PRIX DE SAKHIR

Parti en pole le pilote Japonais du Team Britannique Carlin, Yuki Tsunoda triomphe ce samedi à l’arrivée de la 1ére des deux courses de l’ultime manche du Championnat de F2 qui se déroule sur la piste de Sakhir à Bahreïn.

Il s’impose sous le damier en précédant le Chinois Guan Yu Zhou de l’équipe UNI Virtuosi, second à à 5″6 et le Russe – futur pilote Haas en F1 en 2021– Nikita Mazepin d’Hitech, troisième à 6″2.

Le Top 5 étant complété par le Brésilien Felipe Drugovich du MP Motorsport, classé à 6″6 et par un autre Russe, Robert Shwartzman, l’un ses pilotes Prema, qui finit à 7″4

Le Britannique Callum Ilott d’UNI Virtuosi en lice pour tenter de décrocher le titre F2 2020 se classe sixième à 8″1 et il devance le leader l’Allemand, Mick Schumacher, autre pilote Prema et seulement septième à 10″3

Néanmoins, le pilote Allemand conserve sa place en tète du classement général provisoire, possédant encore 14 points d’avance sur Callum Ilott, avant la dernière manche, qui se dispute ce dimanche

Schumacher auteur d’une belle course, après s’être élancé de la dix-huitième place sur la grille ce samedi, ayant loupé ses qualifications après un accrochage avec l’Israélien Roy Nissany, du Team Trident

En effet, Mick est parvenu a remonter onze places, finissant ua septième rang, juste derrière Ilott, parti neuvième, lui.

Auteur du tour le plus rapide, Mick Schumacher empoche les deux points du meilleur tour en course, et du coup il possède toujours quatorze points d’avance sur Ilott.

En raison de la grille inversée dimanche, Mick Schumacher s’élancera donc de la première ligne sur la grille de départ, avec à ses cotes Ilott.

Les deux premiers du Championnat vont donc jouer le titre à armes égales, avec un avantage certain pour Mick Schumacher fort de 14 points d’avance et qui peut se contenter de suivre son rival et de calquer sa course en seconde position.

Précisons enfin que les deux pilotes tricolores, Giuliano Alesi et Théo Pourchaire, finissent 15éme et 18éme !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DE F2 DU GRAND PRIX DE SAKHIR

1 – Yuki Tsunoda – Carlin – 48 tours

2 – Guan Yu Zhou – Virtuosi à 5″6

3 – Nikita Mazepin – Hitech à 6″2

4 – Felipe Drugovich – MP Motorsport à 6″6

5 – Robert Shwartzman – Prema à 7″4

6 – Callum Ilott – Virtuosi à 8″1

7 – Mick Schumacher – Prema à 10″3

8 – Jehan Daruvala – Carlin à 11″8

9 – Dan Ticktum – DAMS à 14″6

10 – Pedro Piquet – Charouz à 17″5

11 – Marcus Armstrong – ART GP à 17″7

12 – Louis Deletraz – Charouz à 19″3

13 – Artem Markelov – HWA Racelab à 31″9

14 – Ralph Boschung – Campos à 34″3

15 – Giuliano Alesi – MP Motorsport à 35″0

16 – Luca Ghiotto – Hitech à 38″1

17 – Marino Sato – Trident à 39″0

18 – Theo Pourchaire – HWA Racelab à 41″7

19 – Sean Gelael – DAMS à 45″8

20 – Roy Nissany – Trident à 50″3

21 – Christian Lundgaard – ART à 59″2

22 – Guilherme Samaia – Campos à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Mick Schumacher, en 1’04″087

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE AVANT LA DERNIÈRE COURSE DIMANCHE

1.Schumacher : 213 points – 2.Ilott : 199 – 3.Tsunoda : 186 – 4.Mazepin : 177 – 5.Shwartzman : 169 – 6.Lundgaard : 149 – 7.Zhou : 143,5 – 8.Deletraz : 134 – 9.Drugovich : 117 -10.Ghiotto : 104.‍‍