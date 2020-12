APRES L’ABANDON D’EVANS, OGIER EN ROUTE VERS SON SEPTIÈME TITRE DE CHAMPION DU MONDE DES RALLYES WRC

Le pilote Français de l’équipe Toyota, Sébastien Ogier termine en tête ce samedi soir, la seconde étape du rallye de Monza, septième et ultime manche du Championnat du monde des rallyes WRC 2020

Solide leader à l’issue de cette deuxième journée de course, Sébastien Ogier a rejoint Monza en précédant deux des pilotes Hyundai, l’Espagnol Dani Sordo et l’Estonien Ott Tanak, qu’ils devancent respectivement de 17secondes 1 et de 22 secondes 1

Le Top 5 étant complété par la Ford Fiesta RS d’Esappeka Lappi à 38 secondes 2 et par une autre Toyota, celle de Kalle Rovenpera, classé lui à 1’10.1

Mais outre la prise du pouvoir ce jour par Ogier qui en débarquant en Lombardie, ambitionnait et visait de décrocher un septième titre mondial dimanche à l’arrivée de cette épreuve, rajoutée in extremis au calendrier, l’événement du jour, a été l’abandon du leader du Championnat WRC 2020, le Gallois Elfyn Evans qui s’est fait piégé dans l’après-midi dans la région de Bergame recouverte de neige (voir notre article en lien), son retrait dégageant la route pour le Français en quête d’une nouvelle couronne mondiale !

Rappelons le classement provisoire actuel : 1. Elfyn Evans : 111 points – 2. Sébastien Ogier : 97 points– 3. Thierry Neuville : 87 points et 4. Ott Tänak : 83 points

Et l’attribution de points : 25 pour une victoire et 18, 15, 12, 10, 8, 6, etc… et 5 pour le vainqueur de la power stage (dernière spéciale) puis 4, 3, 2 et 1 point pour le cinquième!

Ogier compte donc 14 points de retard mais désormais Evans ne peut scorer au maximum que les 5 points s’il repart en rally 2 hors course pour le classement et s’il gagne la power stage ce dimanche.

Ogier qui ce samedi soir dressait le bilan de la journée, non sans évoquer ce titre

« Premièrement, je me sens soulagé. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a été une journée très compliquée. La première boucle était sympa. Ces spéciales en montagne ont un superbe profil. Quand les conditions sont constantes, c’est vraiment très fun, mais cet après-midi, quand la météo a ramené plus de pluie et de neige, c’est devenu incroyablement compliqué, ce n’était plus du tout amusant de piloter. C’était une question de survie et d’essayer de garder la voiture sur la route. »

Et il en venait à la mésaventure d’Elfyn Evans, son coéquipier, le sextuple Champion du monde a admis et reconnu que le Gallois avait effectué sa faute dans un endroit particuliérement délicat.

« Nous jouons tous avec les limites et nous sommes toujours proches de les franchir. Dans les conditions compliquées de cet après-midi, c’était quelque chose. La sortie d’Evans aurait pu arriver à tout le monde, le changement de grip pour ce virage était juste impossible à anticiper honnêtement. À ce moment-là, je me sentais désolé pour lui, je voulais définitivement me battre avec lui jusqu’au bout, c’est toujours plus fun. Aussi, pour le championnat constructeurs, nous étions en mesure de gagner les deux titres, mais maintenant, cela s’annonce plus compliqué et je suis sûr que l’équipe est un peu déçue ce soir. »

Si le titre pilote semble – sauf casse mécanique ou faute de conduite – acquis car il ne reste plus seulement que 38,31 km avant ce septième et nouveau titre mondial, celui des Teams devrait désormais avec l’absence d’Evans chez Toyota, revenir à l’équipe Coréenne Hyundai, malgré le nouvel abandon de Thierry Neuville, qui place actuellement ses deux pilotes, Sordo et Tanak sur le podium, positions synonymes du titre constructeur!

Dani Sordo qui indiquait :

« Nous devons continuer à attaquer. J’ai perdu du temps dans la dernière spéciale aujourd’hui après avoir vu Elfyn. Je suis vraiment déçu pour lui »

Quant à 0tt Tanak, lui il confiait :

« Une journée très exigeante, surtout cet après-midi. Nous sommes ici et maintenant l’objectif est de finir. »

Gianpietro CERVONIA

Photos :TEAMS