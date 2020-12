ROMAIN GROSJEAN : DIFFICILE DE DIRE SI JE POURRAI ROULER AU GP D’ABU DHABI

Ce vendredi 4 décembre 2020 au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue sur le circuit de Sakhir dans l’Île de Bahreïn, Romain Grosjean ‘ LE’ miraculé du GP de Bahreïn dimanche dernier a fait le point sur son état, lui qui revient de l’enfer, sorti incroyablement de sa monoplace Haas en feu et qui souffre de blessures, des brûlures aux deux mains et d’une entorse à une cheville :

« Les médecins disent que pour le moment, il est difficile de savoir si je serai apte à courir pour Abu Dhabi. La main droite sera prête à 100 %, et la force et la mobilité de la main gauche progressent de jour en jour. Mais il y a encore des gonflements dus à l’inflammation et il faut réduire ces gonflements. »

Romain poursuit et précise alors :

« La douleur lors des deux derniers jours a été forte. Heureusement je suis assez résistant à la douleur. Je me suis cassé la main droite au début de l’année en tombant dans ma cuisine. Je n’ai rien dit à personne, mais c’était une fracture ouverte. Je me suis remis en place tout seul deux os et je suis allé à l’hôpital. Je suis donc résistant à une certaine douleur. En revanche, en cas de fièvre, ça ne va pas. Si j’ai 39°, je vais mourir ! »

Et il enchaine et ajoute encore :

« Je ne prendrai pas le risque de perdre la mobilité de mon index et de mon pouce gauches pour le reste de ma vie, juste pour rouler à Abu Dhabi. L’histoire serait belle de pouvoir finir là-bas et disputer cette course. Mais si je ne le fais pas, j’appellerai chaque équipe de F1 pour savoir s’il y en a une qui est prête à me proposer un essai privé, en janvier, histoire de remonter dans une voiture et de faire 10-15 tours, juste pour moi. Et puis j’aurai une Super Licence en 2021, et on a vu que personne n’était à l’abri d’attraper le Covid-19. »

Ce Grand Prix d’Abu DhAbi à Yas Marina est prévu dans une semaine, les premiers essais étant programmés le vendredi 11 décembre.

Souhaitons le meilleur pour Romain qui quittera le monde de la F1, à l’issue de ce dernier GP de la saison 2020 et qui aimerait disputer son dernier GP au volant et non en bord de piste avec le staff de son équipe, le Team US Haas !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1