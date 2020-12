ROMAIN GROSJEAN DE RETOUR DANS LE PADDOCK DE SAKHIR À BAHREIN

Miraculé dimanche dernier lors de l’accident, dont il a été victime au départ du Grand Prix de Bahreïn, au volant de sa monoplace en flammes 🔥 et après avoir encaissé … 53G, Romain Grosjean, le pilote Français de l’écurie Américaine Haas GP, a pu quitter l’hôpital de Manama ce jeudi 4 décembre 2020.

Et du coup, retrouver et rejoindre le paddock du circuit où se déroule ce week-end l’avant-derniere épreuve du calendrier 2020, du Championnat du monde de Formule1.

Romain y a retrouver sa jeune épouse, Marion Joles Grosjean, fraîchement débarqué depuis un vol en provenance de Genève, avant d’être accueilli par les dirigeants de la F1, puis de rencontrer ses ‘sauveteurs’ le Docteur Ian Roberts et le pilote de la voiture médicale, Alan van der Merve.

Ainsi que les pompiers, Joby Mathew et Thaer ali Taer qui s’étaient précipités pour tenter de le sortir et de l’extraire et le sauver de l’impressionnant brasier, ou Romain est resté prisonnier des flammes pendant … 28 secondes, qui ont semblé d’une éternité !

Ensuite, Romain a retrouver les membres de son équipe dans le garage de l’équipe Haas. Déjeunant avec son équipier, le Danois Kevin Magnussen.

Ce week-end, on le sait Romain ne roulera pas au GP de Sakhir, son Team ayant dès lundi, jugé plus sage de le remplacer.

Et, c’est le néophyte, le jeune Rookie Brésilien Pietro Fittipaldi, l’un des petits fils du patriarche, le légendaire Emerson Fittipaldi, ancien double Champion du monde de F1 , sacré en 1972 et 1974, et également victorieux des non moins prestigieuses 500 miles à Indianapolis, pilote réserviste chez Haas qui s’installera dès ce vendredi derrière le volant de la monoplace Haas, la numéro 8

Romain espérant lui pouvoir reprendre la piste à l’occasion du dernier GP 2020, celui d’Abu Dhabi a Yas Marina, pour few qui serait le dernier Grand Prix de sa carrière en F1!

Il lui faudra pour cela, outre l’accord de son équipe, obtenir fcelui des médecins de la FIA.

Gilles GAIGNAULT’

Photos : F1