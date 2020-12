GEORGE RUSSELL A NOUVEAU LE PLUS RAPIDE À SAKHIR… CONFIRME

A l’issue de la 1ere séance j’avais écrit à propos de George Russell :

Quelle entrée ! Quel début en fanfare… Certes on le savait véloce et rapide mais sans aucune adaptation, le voir déjà en haut de la feuille des temps prouve et démontre, qu’à ce niveau, une grande partie des pilotes qui composent la grille sont capables de briller et de s’illustrer avec LA plus performante des monoplaces de GP !

Et bien après la seconde où le pigiste signe à nouveau le temps de référence j’affirme qu’au volant d’une monoplace qu’il découvre, l’exceptionnelle Mercedes, la Perf de Russell … C’est bien LA preuve qu’à voiture égale Hamilton ne se baladerait pas tous les dimanches!!!!

Et que son palmarès n’est pas celui des Lauda, Prost, Piquet. Mansel et autres Ayrton Senna qui eux avaient des adversaires avec des monoplaces capables de lutter et de se battre pour les victoires !

Donc George Russell signe encore le chrono de référence lors de cette deuxième séance des essais libres du GP de Sakhir à Bahreïn mais avec un temps toutefois légèrement moins Rapide qu’au cours de la première session, ayant bouclé le meilleur de ses tours en 54″713, contre 54″546 plus tôt dans la première !

Et l’ancien pilote Williams habitué aux fonds de grille se présente comme un sérieux candidat ce samedi pour tenter d’obtenir la pole!

Et comme à l’issue de la session 1, Russell précède de nouveau Max Verstappen et la plus rapide des Red Bull Honda.

Ensuite, on pointe le Mexicain Sergio Perez avec sa Racing Point Mercedes, suivi de la Renault du jeune Français Esteban Ocon, lequel confirme son chrono de la séance précédente

Too 5 pour l’autre pilote Red Bull, le Thaïlandais Alex Albon.

Ensuite on pointe dans l’ordre la seconde Racing Point du Canadien Lance Stroll, l’autre Renault de l’Australien Daniel Ricciardo, l’Alpha Tauri du Français Pierre Gasly et la McLaren Renault de l’Espagnol Carlos Sainz Junior

Et direz vous quid de Valterri Bottas, l’autre pilote Mercedes, qui se retrouve seulement … onzième !

Quant aux Ferrari, séance difficile, Seb Vettel se retrouve seuei et Leclerc vingtième et dernier victime d’ennui de transmission !

Gilles GAIGNAULT

Photos: TEAM

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES

1 – George Russell (Mercedes) – 54″713

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 54″841

3 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 54″866

4 – Esteban Ocon (Renault) – 54″940

5 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 55″036

6 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 55″068

7 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 55″104

8 – Daniel Ricciardo (Renault) – 55″124

9 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 55″133

10 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 55″258

11 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 55″321

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 55″484

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 55″533

14 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 55″738

15 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 55″784

16 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 55″830

17 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 56″031

18 – Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) – 56″110

19 – Jack Aitken (Williams-Mercedes) – 56″260

20 – Charles Leclerc (Ferrari) – Pas de temps