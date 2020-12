ÉPOUSTOUFLANT GEORGE RUSSELL DÉJÀ DEVANT LORS DE LA 1re SÉANCE DES ESSAIS LIBRES A SAKHIR

Le jeune espoir Britannique George Russell, appelé à pourvoir au remplacement, suite au forfait du Champion du monde Lewis Hamilton, pour piloter la meilleure voiture du monde en F1, lui qui débarque de la pourtant bien modeste monoplace Williams, n’a pas tardé à briller et à faire des étincelles !

Saisissant des la première session cette chance !

En effet, à peine installé dans le baquet de la voiture que pilote habituellement Hamlton, George Russell s’est montré immédiatement dès sa prise en mains, le meilleur en piste ce vendredi 4 décembre à l’issue de la première session des essais libres du Grand Prix de Sakhir, l’avant dernière manche du Championnat du monde de Formule 1 millésime 2020.

Quelle entrée ! Quel début en fanfare… Certes on le savait véloce et rapide mais sans aucune adaptation, le voir déjà en haut de la feuille des temps prouve et démontre, qu’à ce niveau, une grande partie des pilotes qui composent la grille sont capables de briller et de s’illustrer avec LA plus performante des monoplaces de GP !

Russell donc derrière le volant de la Mercedes qu’on lui a confié exceptionnellement n’a pas laissé passer cette chance inouïe qui s’offre à lui de se mettre en valeur et avec un chrono de 54″546, sur le petit tracé du circuit de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn, il devance les deux Red Bull-Honda de Max Verstappen et d’Alex Albon, ses suivants immédiats,lesques pointent à 0.176 et 0.265 qui précèdent la voiture-sœur, l’autre Mercedes, celle du Finlandais Valterri Bottas, l’habituel lieutenant d’Hamilton, seulement quatrième, à 0.322

Le Top 5 étant complété par la preliére des deux Alpha Tauri- Honda, celle du Russe Daniil Kvyat classé cinquième lui à 0.465 juste devant son partenaire le Français Pierre Gasly sixième à 0.620

Suivent dans l’ordre l’autre tricolore Esteban Ocon avec la 1ére Renault, à 0.727, la plus rapide des Ferrari de Sebastian Vettel, à 0.735, la seconde Renault de Daniel Ricciardo à 0.833 et l’autre Rosso de Charles Leclerc qui pointe, lui, à 0.903

Débuts plus difficiles pour les deux rookies, Pietro Fittipaldi avec la Haas-Ferrari et pour Jack Aitken au volant de l’habituelle Williams-Mercedes de Russell, respectivement à 2.531 et 2.641

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére SÉANCE DES ESSAIS LIBRES DU GRAND PRIX DE SAKHIR

1 – George Russell (Mercedes) 54″546 – 49 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 54″722 – 29

3 – Alex Albon (Red Bull-Honda) 54″811 – 18

4 – Valtteri Bottas (Mercedes) 54″868 – 44

5 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 55″011 – 40

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 55″166 – 37

7 – Esteban Ocon (Renault) 55″273 – 49

8 – Sebastian Vettel (Ferrari) 55″281 – 40

9 – Daniel Ricciardo (Renault) 55″379 – 39

10 – Charles Leclerc (Ferrari) 55″449 – 35

11 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 55″558 – 41

12 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 55″716 – 33

13 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 55″757 – 41

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 55″783 – 32

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 55″858 – 35

16 – Lando Norris (McLaren-Renault) 56″078 – 47

17 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 56″130 – 37

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 56″764 – 48

19 – Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) 57″077 – 24

20 – Jack Aitken (Williams-Mercedes) 57″187 – 33