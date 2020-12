EN F2, TSUNODA EN POLE A SAKHIR. MICK SCHUMACHER SE LOUPE ET SEULEMENT… 18éme

La séance des qualifications en Formule 2 n’a pas été avare de surprises et de rebondissements ce vendredi 4 décembre.

Après avoir obtenu la pole position, Yuki Tsunoda se place et reste mathématiquement dans la course au titre dimanche, mais pour y parvenir et tenter de décrocher in extremis le Championnat, il devra impérativement gagner les deux dernières courses et en outre signer les deux tours les plus rapides.

Autrement dit … même pas en rêve ce challenge semble jouable et réalisable pour le pilote de l’équipe Britannique Carlin ! Car il ne compte actuellement que 157 points contre 205 à Mick Schumacher !

Le Russe Nikita Mazepin, futur pilote en F1 en 2021 chez Haas et qui s’élancera aux côtés du pilote Japonais en 1ére ligne, reste lui dans le match pour un seul point, tandis que son compatriote Robert Shwartzman peut encore viser le podium.

Reste à savoir quelle sera la course ce samedi du leader du Championnat Mick Schumacher, qui a eu un accident avec Roy Nissany.

En effet, visiblement un tantinet fébrile, lui dont l’avenir est pourtant assuré comme Mazepin, il est assuré de piloter en GP la saison prochaine également chez Haas, le leader du classement provisoire, agacé par le trafic dans les dernières minutes de la séance, a tenté de doubler le pilote Israélien au point de freinage du dernier virage, mais il a trop fermé sur la gauche, heurtant la monoplace de l’équipe Trident, qui perd le contrôle de sa voiture et survole Schumacher !

Mick qui du coup va partir loin, très loin derrière en fond de grille du dix- huitième rang !

Qui peut en profiter parmi les prétendants au titre ?

Callum Ilott, son actuel dauphin, il pointe second totalisant 191 points contre 205 à Schumcher, s’est lui aussi un peu loupé car il n’occupera que la neuvième place sur la grille. L’Anglais a également été l’auteur d’une qualification modérée par rapport à la semaine dernière, mais à partir de la cinquième ligne, il peut viser un bon retour sur une piste où les dépassements ne devraient pas être compliqués.

Quant aux deux pilotes Français, Giuliano Alesi du MP Motorsport et Theo Pourchaire du HWA Racelab, ils s’élanceront des 16 éme et 17éme positions, juste devant Mick Schumacher.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2- TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DE LA F2 A SAKHIR

1 – Yuki Tsunoda – Carlin – 1’02″676

2 – Nikita Mazepin – Hitech – 1’02″798

3 – Jehan Daruvala – Carlin – 1’02″807

4 – Robert Shwartzman – Prema – 1’02″822

5 – Felipe Drugovich – MP Motorsport – 1’02″841

6 – Christian Lundgaard – ART GP – 1’02″849

7 – Artem Markelov – HWA Racelab – 1’02″947

8 – Dan Ticktum – DAMS – 1’02″954

9 – Callum Ilott – Virtuosi – 1’03″014

10 – Louis Deletraz – Charouz – 1’03″062

11 – Guan Yu Zhou – Virtuosi – 1’03″075

12 – Marino Sato – Trident – 1’03″116

13 – Pedro Piquet – Charouz – 1’03″147

14 – Luca Ghiotto – Hitech – 1’03″166

15 – Marcus Armstrong – ART GP- 1’03″169

16 – Giuliano Alesi – MP Motorsport – 1’03″194

17 – Theo Pourchaire – HWA Racelab – 1’03″228

18 – Mick Schumacher – Prema – 1’03″270

19 – Roy Nissany – Trident – 1’03″317

20 – Ralph Boschung – Campos – 1’03″403

21 – Guilherme Samaia – Campos – 1’03″552

22 – Sean Gelael – DAMS – 1’03″738