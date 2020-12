DAVID PIPER : UNE LÉGENDE NONAGÉNAIRE

Né le 2 décembre 1930 à Edgware dans le Middlesex britannique, David PIPER fête cette semaine …ses 90 ans!

Toujours bon pied bon œil malgré son âge canonique, l’ancien pilote anglais avec une carrière bien fournie en endurance affichant fièrement quelques 311 épreuves à son compteur entre 1954 et 1970, a été le type même du ‘gentleman driver à l’ancienne’ tout au long de sa riche carrière, au cours de laquelle il a affiché 31 victoires sur des marques et teams aussi divers que MG, LOTUS, JAGUAR, PORSCHE, FERRARI, LOLA, SHELBY COBRA, FORD ou MIRAGE.

Et ce pour des Team aussi huppés que FERRARI CONCESSIONNAIRES, le NART (North American Racing Team) ou John WYER et PORSCHE.

S’il avait toujours pu braver tous les dangers liés au sport automobile, qui a l’époque était un véritable coupe-gorge, il aura fallu qu’une banale scène de tournage pour le film LE MANS, avec la ‘vedette américaine, l’inoubliable Steve Mc QUEEN, mette hélas malheureusement et prématurément fin à sa brillante carrière de pilote, durant laquelle en tant que pilote privé, il a toujours pu démontrer son réel et indéniable talent.

Au cours de ses 8 participations aux 24 HEURES DU MANS, David comptabilise deux places d’honneurs, en terminant 6ème en 1963 et 7ème en 1968.

A ses débuts de pilote et alors qu’il était le Directeur de la National Portrait Gallery, il prit part également à deux GP de F1, sur une LOTUS 16 en 1959 et 1960, lors des Grands Prix d’Angleterre des années respectives mais il se rendra vite compte que la monoplace n’était pas son truc, ce qui l’incita à se rabattre plutôt sur les voitures de sport et l’endurance.

A l’époque, David PIPER, il fut d’ailleurs un des tout premiers pilotes privés, à pouvoir s’offrir et acquérir, le ´Must’… une PORSCHE 917 d’usine, ce qui représentait un beau gage de talent et de confiance de la part de l’usine de Stuttgart.

Accidenté par la suite au volant d’une PORSCHE Gulf 917 en cours de tournage du film LE MANS, sa jambe droite en pris un sérieux coup au point de devoir être amputé en dessous du genou!

Cet accident le vit passer de pilote doué et passionné au pilote émérite du jour au lendemain mais malgré ce lourd et terrible handicap, David ne perdait jamais son sourire, car plus tard il reprit régulièrement du service sur des voitures de sa propre collection, lors d’épreuves historiques, au cours desquelles le corpulent David a toujours su garder le sens de l’attaque.

Mais malgré ce coup de Trafalgar, David PIPER a encore régulièrement piloté ses voitures célèbres par leurs couleurs vertes, lors d’épreuves historiques avec un égal bonheur allant jusqu’à remporter le Championnat FIA EUROPEAN HISTORIC en 1990.

Son talent naturel, son allure de Lord britannique, sa bonhomie et son humour, n’ont jamais fait défaut, tant sur la piste qu’autour.

Au cours de sa carrière bien remplie et après avoir sillonné la majeure partie des circuits de la planète, il lui aura juste manqué le petit coup de pouce qui lui aurait permis d’obtenir un contrat de pilote d’usine, ce qui lui aurait incontestablement permis d’étoffer son palmarès.

C’est sans aucun doute son seul regret !

Happy Birthday David

Manfred GIET-

Photos : Publiracing Agency