GUERLAIN CHICHERIT AVEC GCK (GREEN CORP KONNECTION) REPREND L’EXPLOITATION DU CIRCUIT DE CHARADE

Ce vendredi 4 décembre à Clermont-Ferrand, on a appris que GCK (Green Corp Konnection) l’entreprise de Guerlain Chicherit reprenait l’exploitation du circuit de Charade, lequel se situe au cœur des monts d’Auvergne, au-dessus de Clermont-Ferrand

Grosse période d’activité pour GCK en cette fin d’année 2020 ! Après avoir dévoilé sa présence au Dakar 2021 et ses ambitions quant au développement de l’hydrogène en rallye-raid dans les années à venir, le groupe Français nous informe et annonce aujourd’hui la reprise de l’exploitation du circuit de Charade et sa transformation vers les énergies renouvelables et la mobilité durable.

L’emblématique circuit de Charade se trouvait à un tournant de son histoire. Ancré dans un cadre naturel exceptionnel, le dernier circuit de montagne en France engage, sous l’impulsion de GCK, sa mutation afin de devenir un circuit leader des mobilités de demain en conciliant la passion du sport automobile qui le caractérise depuis sa création et le respect de l’environnement.

Déjà équipé de bornes de recharge rapide, le circuit va mettre en œuvre une politique environnementale forte, s’appuyant sur la production locale d’électricité verte, grâce au déploiement d’un parc photovoltaïque de 12 hectares, l’optimisation des consommations d’énergie et le développement d’espace naturel protégé in-situ.

La revitalisation du circuit passera également par la digitalisation de ses services et par de nouvelles offres de séminaires et d’évènements.

C’est au cours d’une conférence de presse qui s’est donc tenue ce vendredi 4 décembre 2020, que le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et GCK, ont fait part aujourd’hui de leurs ambitions pour le circuit de Charade de devenir d’ici peu une vitrine de l’écomobilité.

Ce choix stratégique pour le Département du Puy-de-Dôme s’inscrit dans la politique de transition écologique engagée depuis janvier 2020.

Il ne pouvait se faire qu’en s’appuyant sur un exploitant expérimenté du secteur partageant ces valeurs.

Implanté en Savoie et dans le Puy-de-Dôme, GCK est un écosystème de sociétés industrielles à la pointe de la révolution énergétique dans les domaines de la mobilité et de l’alimentation en énergie verte.

Le groupe est fortement impliqué dans le sport automobile à travers GCK Motorsport, l’une des équipes phares du Championnat du monde de rallycross depuis 2018 et GCK Energy qui a remporté il y a un an, l’appel d’offre lancé par la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) pour devenir dès 2021, le fournisseur exclusif d’électricité et des infrastructures de recharge du Championnat du monde de rallycross.

Ce projet, en ligne avec l’ambition globale du groupe GCK, permettra à tout un territoire de rayonner à l’international et de contribuer à la transition énergétique à travers l’évolution de la mobilité et de la production d’énergie.

Questionné Guerlain CHICHERIT, le Président de GCK a déclaré :

«Charade est un circuit emblématique qui m’a toujours fait rêver. Avoir ce circuit comme camp de base pour GCK est absolument génial ! Cela nous permettra de développer de nouvelles technologies, de futurs véhicules et de le transformer en circuit le plus vert du monde. C’est un énorme défi à la hauteur de ceux que nous aimons relever chez GCK !»

A ses cotés, Eric BOUDOT, le Directeur Général de GCK, enchaine lui :

«Le circuit de Charade va pouvoir bénéficier des avancées technologiques menées par l’ensemble des entreprises de l’écosystème GCK pour s’ancrer dans l’éco-mobilité de demain. »

Avant de poursuivre et de préciser :

« Pour le Clermontois d’adoption que je suis, c’est un honneur et un privilège de pouvoir participer à cette transition énergétique du circuit.»

Une chose est d’ores et déjà assurée, le merveilleux circuit de Charade considéré par les plus grands pilotes autos et motos, comme ‘une merveille’ longtemps critiqué par les verts et ces dernières années par quelques riverains malhonnêtes, sachant l’existence du circuit mais qui s’y sont malgré tout installés, bénéficiant eu égard à la situation proche du circuit, de tarifs sacrément intéressants, est finalement sauvée !

On ne peut que s’en féliciter… tant le tracé même sérieusement raccourci depuis plusieurs années, reste malgré tout, sublime dans un cadre exceptionnel, idyllique..

Les deux organisations de l’événement ‘Charade Heroes’ à l’automne 2018 et même cette année, malgré la pandémie du Coronavirus, ont connu un succès phénoménal et les Champions d’antan invités qui s’y sont illustrés autrefois, les Jacky Stewart, Henri Pescarolo, Jacques Laffite, Giacomo Agostini ou encore Phil Read, n’ont pas manqués de rappeler que ce tracé Auvergnat reste pour eux, l’un des plus mythiques au monde !

SAVE THE DATE

Dimanche 28 mars 2021, le lancement du nouveau circuit !

D’ores et déjà, la date du dimanche 28 mars 2021, marquera le premier GRAND événement du nouveau circuit de Charade, en présence de grands Champions Internationaux.

Plus d’informations à venir très bientôt !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Jean Claude JACQ – Gilles VITRY – CIRCUIT