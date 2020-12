MOTOGP 2021 : GUY COULON (TECH3) NE SUPPORTE PLUS LES VOYAGES ET RESTE EN FRANCE

En 2020, Guy Coulon a carrément réussi une année superbe, il est l’ingé chef d’Oliveira, à eux seuls, ces deux là ont ramené deux des trois victoires de KTM sur la saison.

Guy Coulon vous ne pouvez pas le rater, à la TV ou sur un circuit, il est immense et sa longue chevelure bonde (un peu blanchie peut-être aujourd’hui) sont repérables à des km comme le phare d’Eckmül à la pointe du Finistère.

Il est le cofondateur du team Tech3 avec Hervé Poncharal, en 1989, il y a donc un peu plus de trente ans.

Il a été de toutes les grandes histoires de ce team basé à Bormes les Mimosas, dans le Var, par exemple le titre mondial en 250cc d’Olivier Jacque en 2000, un doublé en fait des deux pilotes du team avec le Japonais Nakano à l’issue d’une finale grandiose en Australie, où Olivier devient champion du monde à 4 millièmes près !

Guy Coulon est aussi de la fabuleuse histoire de Johan Zarco en MotoGP chez Yamaha, terminant le championnat du monde en 2017 et 2018 à la septième place du classement général.

Et l’on rappelle que Tech3 est le team satellite Yamaha, qui ne roule pas sur des motos factory réservées à Vinales et Rossi.

Et puis bien sûr, le team est entré en 500 en 2001, puis a continué en MotoGP, toujours avec Yamaha.

Tech3 va réussir pas mal de podiums mais pas de victoire, Olivier Jacque a bien failli y parvenir en 2002 en Allemagne, il menait la course devant Rossi et Biaggi et Barros (mazette !) mais à trois tours de l’arrivée, il est accroché par Barros et doit laisser la victoire à Valentino Rossi.

Mais 30 ans passés en avion, en hôtels et dans le box ça use, physiquement et moralement.

A 66 ans, Guy Coulon décide donc de raccrocher, mais il part avec les deux victoires d’Oliveira, les deux premières de Tech3 en vingt années de course en MotoGP.

Pas mal..

Il continue de faire partie du team, il se dit aussi qu’il a une très belle collection de motos anciennes sublimes (confirmé mais totalement secret sur le lieu) il est venu une année au tout proche circuit Paul Ricard , à l’occasion de la Sunday Ride Classic, démarrer pour le plaisir le moteur de sa Honda six cylindres, le bruit a du s’entendre jusqu’à …Marseille !

Et puis il y a Tech3 Classic, une autre activité du team, qui restaure les anciennes motos de course ou de prestige, avec bien sûr réfection de pièces à la main, ce qui est pour un type comme lui beaucoup plus marrant que de se cogner quinze heures de zinc pour aller à Kuala Lumpur, l’aéroport le plus proche de Sepang…en Malaisie!

En 2021, Sergio Verbena, l’ex ingé chef de Binder en 2020, viendra s’occuper de Petrucci, Oliveira étant lui monté en team factory.

J’appelle Hervé Poncharal qui me rappelle que Guy Coulon a été aussi le motoriste de la Elf E, qu’il a bossé sur le Dakar avec Jean Louis Guillou, patron de la compète chez Honda, il a donc aussi bossé sur l’endurance.

Hervé Poncharal me confirme que Guy Coulon s’intéresse beaucoup aux jeunes pilotes de talent, il s’occupera des pilote de Moto3 du team Tech3, mais à l’atelier de Bormes les Mimosas.

Alors il n’ira plus sur aucun GP ?

Hervé Poncharal, qui surnomme Guy Coulon « l’homme de ma vie », (c’est évidemment strictement professionnel, c’est évident mais ça va toujours mieux en le disant) me prédit qu’il ne serait pas étonné de le voir au GP du Japon parce que dans ce pays, il a des centaines de correspondants pour trouver les pièces qui manquent sur les motos qu’il restaure.

Et encore 12 heures de zinc (c’est direct, sans escale, contrairement à Sepang) mais là c’est la recherche du trésor, plus seulement la recherche de la perfection technique…

Jean Louis BERNARDELLI