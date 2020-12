DES COFFRETS COLLECTOR DE CASQUES DE LA BD MICHEL VAILLANT

Michel Vaillant et JF Créations ont l’immense plaisir de nous annoncer l’édition de quatre magnifiques coffrets ‘duos collector’ totalement inédits, à l’occasion de la sortie de la Bande Dessinée “DUELS”.

L’association de la Bande Dessinée et des casques miniatures.

Pour le plus grand plaisir des collectionneurs et admirateurs de Michel Vaillant, quatre boîtiers ont vu le jour, fabriqués par JF Créations et ce avec un savoir faire Artisanal Français, sans équivalent. Ces nouveautés sont totalement inédites, et uniques au monde!

Le Partenariat entre Michel Vaillant et JF Créations, a en effet permis l’édition de ces ‘coffrets collector’ de haute qualité. Pour cette série spéciale “Duels”, Michel Vaillant est associé à Gabrièle Spangenberg, à Daniel Farid, et à Thierry Neuville, avec en plus un coffret Michel Vaillant et Gabrièle Spangenberg dans “L’Inconnu des 1000 Pistes”, rappelant ainsi leur rencontre dans une Vaillante.

Michel Vaillant compte de très nombreux admirateurs en France et en Belgique, ainsi que dans le monde entier, grâce à Jean Graton et son coup de crayon sans égal.

Une annonce presse est toujours un événement très apprécié des lecteurs où ils retrouvent l’information inédite. JF Créations est totalement investi dans ce partenariat, et a déjà sorti une série de 14 boîtiers solos et 13 duos présentés en série limitée de 99 pièces, au salon Rétromobile de Paris en février

Tous ces mini casques sont à l’échelle 1/12e, image de marque de JF Créations. Ces duos ont obtenu un très vif succès auprès des admirateurs de Michel Vaillant.

Pour promouvoir ces coffrets totalement uniques et inédits (toutes les pièces sont numérotées et en série très limitée de 79 pièces), Michel Vaillant et JF Créations seront présents en 2021 sur ces expositions :

RETROMOBILE, du 2 au 6 Juin 2021, Paris Porte de Versailles

24 HEURES DU MANS, les 12 et 13 Juin 2021

LE MANS CLASSIC, du 1 au 4 JUILLET 2021

SERIE “DUELS”

Coffret 01 : Michel Vaillant / Gabrièle Spangenberg dans la Vaillant Cervin n° 13

Coffret 02 : Michel Vaillant / Daniel Farid dans la Vaillant Cervin n° 13 et 31

Coffret 03 : Michel Vaillant / Thierry Neuville

Coffret 04 : Michel Vaillant / Gabrièle Spangenberg dans “L’Inconnu des 1000 Pistes”

Edition limitée de 79 modèles de chaque.

Dès que possible, courez chez votre libraire pour vous procurer “Duels” et laissez-vous transporter dans l’univers joyeux et palpitant de l’inusable, Michel Vaillant l’inoxydable!

Gilles GAIGNAULT

TARIFS : 39€ TTC par coffret et ce hors frais d’envoi, hors transport

CONTACT

Mail : lyzy.art@orange.fr

Jean-François Croizy

06 84 31 79 87