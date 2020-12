LE SUISSE RALPH BOSCHUNG EN F2 CHEZ CAMPOS EN 2021

Ralph Boschung rejoint Campos Racing pour la saison 2021 du championnat FIA de Formule 2 et sera de retour en piste dès les essais officiels de fin de saison qui se dérouleront prevus du 8 au 10 décembre sur la piste de Sakhir à Bahreïn. Grâce à son nouveau partenaire principal Raphaëlle Lota et ses deux sociétés basées à Genève, Casa Andrea et le joailler L by Raphaëlle, et au soutien renouvelé de MedXcell, spécialiste de la médecine régénératrice, le pilote suisse effectuera en 2021 une saison complète dans l’antichambre de la Formule 1. La structure espagnole Campos, dirigée par l’ancien pilote Adrián Campos, existe depuis plus de 20 ans et a déjà remporté de nombreuses courses en F2 et en GP2 Series. Ralph et l’équipe ont déjà commencé à préparer la saison 2021 qui débutera à Bahreïn du 26 au 28 mars prochain Ralph Boschung qui explique : Je suis fier de rejoindre Campos Racing. J’ai énormément derespect pour cette équipe et je suis convaincu que nous allons vivre une super saison en 2021. Je remercie Adrián Campos pour sa confiance, mes nouveaux partenaires Casa Andrea et L by Raphaëlle, ainsi que MedXcell pour leur soutien renouvelé. Pour la première fois de ma carrière nous avons signé un contrat avant les essais de fin de saison et j’attends avec impatience 2021 car je vais pouvoir me concentrer uniquement sur les aspects sportifs. » Pour sa par Adrián Campos confie :

« Nous sommes heureux de retrouver Ralph et toute l’équipe est impatiente de commencer cette nouvelle collaboration. Nous savons qu’il est plein de talents et nous allons faire le maximum pour que la prochaine saison soit fructueuse. » Francois LEROUX Photo : TEAM