LE GROUPE VOLKSWAGEN SE RETIRE DE TOUTES LES COMPÉTITIONS EN SPORT AUTOMOBILE

Le groupe Allemand Volkswagen, qui a triomphé ces dernières années au rallye Dakar, en mondial WRC, en Rallycross et dans l’ascension de la course de cote de Pikes’Peak aux USA, annonce ce mardi 1er décembre 2020, son retrait de toutes les compétitions dans les sports mécaniques.

Donc pour 2021 et les années suivantes, Volkswagen et le sport auto, c’est désormais le passé et fini…

Ces dernières années, le Groupe VW éclaboussé par le scandale du dieselgate en 2015, s’était orienté vers la mobilité électrique, discipline considérée plus ‘ propre’ et … écologique !

Du coup, les 169 employés du département sportif, Volkswagen Motorsport, qui se trouve dans le nord de l »Allemagne àà Hanovre, seront tout prochainement intégrés dans les activités industrielles de la marque et essentiellement dans l’usine de Wolfsburg et ce avec l’objectif de contribuer au développement de la gamme électrique de VW.

UN PEU D’HISTOIRE…SPORTIVE

Pour l’histoire, rappelons que l’équipe, actuellement dirigée par le Belge Sven Smeets et par le Français François-Xavier Demaison, a tout gagné dans toutes les discipline ou la firme était alignée, décrochant notamment trois victoires au rallye Dakar avec le VW Touareg, entre 2009 et 2011, avant d’obtenir ensuite quatre titres mondiaux en mondial des rallyes WRC avec le Français Sébastien Ogier, entre 2013 et 2016 et ces dernières saisons,VW s’était également offert trois titres mondiaux en Rallycross, en 2017, 2018 et 2020!

Sans oublier la sensationnelle victoire de son pilote Français Romain Dumas vainqueur des 24 Heures du Mans, victorieux de la ‘ course vers les nuages ‘ Pikes’ Peak, avec à la clé un nouveau record en 7’57 »148 au volant d’un VW ID.R électrique, pulvérisant l’ancien record qu’avait établi deux ans plus tôt son compatriote Sébastien Loeb!

Précisons qu’hier, l’une des marques du groupe, la firme aux anneaux Audi, avait déjà fait part de son retrait du Championnat du monde des monoplaces électriques de la Formule e.

Ajoutons que le groupe VW vient aussi de vendre tout récemment sa marque leader, Bugatti !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY et TEAM