LA CITROËN C3 R5 SACRÉE EN CHAMPIONNAT D’EUROPE ERC ET SUR TOUS LES FRONTS EN ESPAGNE !

Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov, l’équipage Russe de la C3R5Family a offert à la C3 R5 son premier sacre en Championnat d’Europe des rallyes, à l’occasion de la dernière manche de la saison aux Canaries.

Et, l’équipage Français, tout récemment sacré lui Champion de France 2020 avec ses trois succès, la paire Yoann Bonato et Benjamin Boulloud, a également signé une probante deuxième place au volant de la Citroën pendant que Pepe Lopez et Borja Rozada ont quant à eux concrétisé leurs deuxièmes titres consécutifs de Champions et Supers champions d’Espagne sous les couleurs de la marque aux chevrons.

Ultime manche du Championnat d’Europe des rallyes, le rallye des Canaries voyait la C3R5Family débarquer en force sur l’île de Gran Canaria, avec pas moins de neuf exemplaires de la C3 R5 engagés pour les paires Lukyanuk-Arnautov, Bonato-Boulloud, Lopez-Rozada, Llarena-Fernandez, Tempestini-Itu, Griebel-Winklhofer, Monzon-Deniz, Falcon-Carrera et Amourette-Gaudin.

Habituellement programmée en mai, l’épreuve voyait sa physionomie complètement bouleversée en raison d’une météo particulièrement changeante et de choix de pneus soudainement devenus particulièrement décisifs.

À ce petit jeu-là, la C3R5Family montrait encore une fois son savoir-faire. Fort d’un avantage comptable certain au moment de prendre le départ, le duo Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov menait une course intelligente tout de même ponctuée de trois meilleurs temps, dans ces conditions extrêmement difficiles, pour accrocher une septième place synonyme de titre européen pour l’équipage de la C3 R5 Saintéloc Racing, leur deuxième après celui déjà obtenu en 2018.

Un sacre qui vient récompenser une saison forte notamment de deux victoires aux rallyes de Rome et de Fafe et d’une troisième place au rallye Liepaja, derrière la voiture sœur de Mads Ostberg, le tout en cinq manches.

Déjà deuxièmes à Fafe dans le cadre de l’ERC cette année, Yoann Bonato et Benjamin Boulloud, récemment auréolés on l’a dit de leur troisième titre de Champions de France de la spécialité, faisaient également briller la C3R5Family en s’emparant d’une très belle deuxième place, avec deux temps scratches à la clef.

La performance de la C3R5Family était parachevée par l’obtention du titre de Champions d’Espagne (Championnat asphalte) et de Super Champions d’Espagne (Championnat mixte asphalte et terre) également conquis par Pepe Lopez et Borja Rozada pour la deuxième année consécutive.

Piégés dès l’ES 1, les vainqueurs de l’édition 2019 du rallye des Canaries ne se démobilisaient pas pour aller signer un ultime scratch décisif. Cette dernière course à coup sûr riche en émotions pour eux vient conclure une campagne 2020 qui les aura notamment vu remporter deux succès dans chacun des deux championnats.

PAROLES DE VAINQUEURS

Didier Clément, Responsable de la Compétition Clients Citroën Racing

« C’est un véritable carton plein pour Citroën Racing ce week-end ! On peut être vraiment très fier de cette saison en ERC, l’un de nos objectifs, de cette saison, était de remporter le titre. Alexey Lukyanuk, notre fer de lance dans ce championnat, a effectué une campagne fantastique en étant quasiment toujours aux avants postes. Yoann Bonato est venu aussi renforcer nos effectifs sur les trois dernières manches et avec deux podiums en trois courses, il a confirmé être un acteur majeur à ce niveau tout en mettant en lumière la compétitivité de la C3 R5. Les équipages ne s’y trompent pas, ils n’étaient d’ailleurs pas moins de neuf à se présenter au départ de l’épreuve à son bord. Nous avons également tout gagné sur le front espagnol grâce au double titre de Pepe Lopez et Borja Rozada. Enfin je tire mon chapeau au Rallye Team Spain, qui remporte le titre de champion d’Europe des Rallyes Team.»

Alexey Lukyanuk, Champion d’Europe des rallyes avec C3 R5

« Je me sens vidé tant cette manche a été dure nerveusement. Je n’étais pas toujours content de ma performance ce week-end, mais je suis comblé par le résultat final. Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien de Citroën Racing et de mon équipe Saintéloc Racing. Nous avons notamment eu une C3 R5 particulièrement fiable, sans le moindre souci, or cela s’est avéré déterminant. Tout notre package a parfaitement fonctionné. Nous avons été rapides, constants, à la bagarre avec des jeunes qui poussent fort, mais nous avons aussi su faire parler l’expérience lorsque c’était nécessaire. Il est temps de célébrer désormais.»

Vincent Ducher, responsable du Team Saintéloc Racing

« La saison a débuté tardivement mais grâce à l’abnégation de tous, elle a pu avoir lieu et nous avons gagné au premier rallye, ce qui est toujours de bon augure. Alexey a beaucoup progressé cette année, à plusieurs niveaux, et ce week-end encore il a fait le job malgré les conditions météorologiques compliquées. Il mérite son titre de champion, toute l’équipe est fière de lui et cela vient récompenser les efforts, ainsi que la confiance accordée par Citroën Racing et nos fidèles partenaires. »

Yoann Bonato, second du rallye des Canaries avec C3 R5

« Pour nous c’est évidemment un bon résultat, qui vient s’ajouter à celui déjà obtenu au Portugal. C’était un rallye vraiment difficile, avec une belle concurrence et l’on ne savait pas trop où se situer, même si l’on espérait secrètement grimper sur le podium. C’est une belle saison qui se termine pour toute notre équipe, avec en plus le titre de champions de France.»

Pepe Lopez, Champion et Super Champion d’Espagne avec C3 R5

« C’est encore une fois une saison fantastique pour nous ! Cela n’aurait pas été possible sans les incroyables efforts de mon super team, ni sans la C3 R5 qui s’est encore avérée être la meilleure voiture possible ! Elle nous a donné beaucoup de joie et de succès ces deux dernières années et nous espérons pouvoir poursuivre sur cette lancée en 2021. Merci à tous pour le soutien. »

Jose Vincente Medina, responsable Rallye Team Spain

« Nous sommes très heureux de travailler avec Citroën Racing, une marque dont la réputation en rallye n’est plus à faire, ainsi qu’avec des jeunes pilotes très talentueux comme Efren Llarena et Pepe Lopez car cela porte ses fruits. Le premier a rappelé avec sa troisième place au rallye de Hongrie il y a peu qu’il fallait compter avec lui, tandis que le second a encore montré son abnégation ce week-end, en ne lâchant rien malgré un début de rallye compliqué, pour remporter deux nouveaux titres mérités. On est comblés par ce résultat. »

François LEROIX

Photos : ERC et TEAMS