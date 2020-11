95eme SUCCES EN F1 POUR LEWIS HAMILTON AU GP DE BAHREÏN

Qu’ajouter ?

Le britannique Lewis Hamilton, tout récemment sacré Champion du monde pour la septième fois de sa carrière à l’occasion du GP de Turquie disputé à Istanbul, s’est donc à à nouveau imposé ce dimanche 29 novembre 2020 en triomphant et ce l’issue de sa promenade dominicale sur le circuit de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn, après un nouveau cavalier seul, sans aucune réelle opposition, décrochant la 95eme victoire de sa carrière!

Cette insolente et outrageante domination pose naturellement la question de savoir qui peut vraiment encore s’intéresser et se passionner pour cette F1, où il y a Hamilton qui écrase et survole chaque week end les Grands Prix et.. les autres ?

Cela devient lassant et de cette course, on ne retiendra finalement que le miracle vécu par le pilote Français Romain Grosjean, sorti seul du brasier de sa monoplace américaine, la Haas, littéralement coupée en deux après avoir violemment heurté les rails et ce a la suite d’un accrochage avec l’Alpha Tauri du Russe Daniil Kvyat !

Les autres? Tous les autres dont son propre équipier au sein de l’équipe Mercedes, le Finlandais Valterri Bottas, une fois de plus surclassé ce dimanche, ne se classant avec sa monoplace Mercedes, absolument identique à celle du vainqueur, qu’à une bien modeste .. huitième place !

Derriere l’ogre, l’intouchable Hamilton sous le damier’ les deux pilotes des Red Bull-Honda, le Néerlandais Max Verstappen et le Thaïlandais Alex Albon complètent le podium de Sakhir ´

Suivent ensuite dans le top 10, Norris, Sainz Jr, Gasly, Ricciardo, Bottas, Ocon et Leclerc

Gilles GAIGNAULT

Photos/ F1

(A suivre)