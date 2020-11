EN F2, SUCCÈS DE DRUGOVITCH SAMEDI A BAHREIN. ILOTT GRIGNOTE ET SE RAPPROCHE DE MICK SCHUMACHER

Victoire du Brésilien Felipe Drugovich, ce samedi à l’arrivée de la 1ére des deux courses de l’avant derniére manche du Championnat de F2 qui se dispute sur le circuit de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn.

Mais c’est le jeune Britannique Calum Ilott second de cette épreuve et poleman qui fait la bonne affaire car avec les précieux points obtenus qui s’ajoutent à ceux de sa pole vendredi – soit neuf au total – le pilote de la Ferrari Driver Academy qui vise de décrocher le titre, réduit l’écart sur l’actuel leader du Championnat à douze points, l’Allemand Mick Schumacher, lui aussi membre de cette Academy et qui ne se classe que quatrième, également précédé par l’Indien Jehan Daruvala !

Ilott désormais ne compte effectivement plus que 12 petits points de retard sur Schumacher Junior, totalisant 191 points contre 203 points, alors qu’il ne reste plus que trois courses à disputer, celle de ce dimanche plus les deux de Yas Marina à Abu Dhabi .

A noter que pour son apprentissage de la F2, le jeune espoir Français Théo Pourchaire, sacré récemment vice-champion de la F3 FIA, âgé de 17 ans, finit au dix-huitième rang sur vingt-deux, devancé par son compatriote Giulano Alesi, l’équipier du vainqueur du jour, chez MP Motorsport.

John ROWBERG

Photos : F2 –TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ére DES DEUX COURSES DE BAHREIN

1 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, les 32 tours en 58’24″004

2 – Callum Ilott – UNI Virtuosi, à 14″833

3 – Jehan Daruvala – Carlin, à 19″376

4 – Mick Schumacher – Prema, à 20″270

5 – Nikita Mazepin – Hitech, à 28″293

6 – Yuki Tsunoda – Carlin, à 28″590

7 – Marcus Armstrong – ART GP, à 31″361

8 – Robert Shwartzman – Prema, à 43″868

9 – Dan Ticktum – DAMS, à 46″959

10 – Jack Aitken – Campos, à 47″327

11 – Pedro Piquet – Charouz, à 49″174

12 – Luca Ghiotto – Hitech, à 49″294

13 – Sean Gelael – DAMS, à 50″590

14 – Guan Yu Zhou – UNI Virtuosi, à 53″775

15 – Roy Nissany – Trident, à 53″816

16 – Louis Deletraz – Charouz, à 55″957

17 – Giuliano Alesi – MP Motorsport, à 1’01″488

18 – Theo Pourchaire – HWA Racelab, à 1’01″839

19 – Christian Lundgaard – ART GP, à 1’03″086

20 – Marino Sato – Trident, à 1’05″576

21 – Guilherme Samaia – Campos, à 1’06″756

22 – Artem Markelov – HWA Racelab, à 1’16″019

MEILLEUR TOUR: Luca Ghiotto, en 1’46″155

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT F2 2020

1.Schumacher : 203 points – 2.Ilott : 191– 3.Tsunoda : 157 – 4.Mazepin : 150 – 5.Lundgaard : 145 – 6.Shwartzman : 144 – 7.Deletraz : 122 – 8.Zhou : 119,5– 9.Drugovich et Ghiotto : 104.