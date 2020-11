98éme POLE EN F1 POUR LEWIS HAMILTON AU GRAND PRIX DE BAHREIN A SAKHIR

Lewis Hamilton améliore encore son chrono record signé en Q2 et réalise un … 1’27″264!

Aucun autre pilote ne fait mieux que le Champion du monde, la pole revient donc à Hamilton, qui s’offre la 98éme de sa carrière! La dixième cette année.

Derrière la Mercedes du Britannique, son partenaire le Finlandais Valterri Bottas se classe second à vingt-huit centièmes. Suivent ensuite, les deux Red Bull-Honda de Max Verstappen et Alex Albon, la Racing Point-Mercedes de Sergio Perez, les deux Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon séparés par seulement deux millièmes, l’Alpha Tauri-Honda de Pierre Gasly, la Mc Laren-Renault de Lando Norris et la seconde Alpha Tauri -Honda de Daniil Kvyat.

LES ÉLIMINÉS EN Q2

Avec 1’27″586 Lewis Hamilton est le plus rapide… Avec à la clé le Record du circuit de Sakhir battu!

Les dix pilotes qualifiés pour Q3 : Hamilton, Verstappen, Bottas, Ricciardo, Albon, Norris, Perez, Ocon, Kvyat et Gasly. Les éliminés de la Q2 sont donc Vettel, Leclerc, Stroll, Russell et Carlos Sainz Junior.

A noter que les deux pilotes Ferrari, en première ligne l’année dernière, seront 11éme et 12éme sur la grille de départ ce dimanche.

LES ÉLIMINÉS EN Q1

Les éliminés de cette Q1, sont les deux pilotes Alfa Roméo Giovinazzi et Räikkönen, les deux pilotes Haas, Magnussen et Grosjean et le Canadien du Team Williams, Nicholas Latifi.

Belle séance du Britannique George Russell qui place sa Williams en Q2, avec le 14éme temps.

John ROWBERG

Photos : TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DU GRAND PRIX DE BAHREIN

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’27″264 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’27″553 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’27″678 – Q3

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’28″274 – Q3

5 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’28″322 – Q3

6 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’28″417 – Q3

7 – Esteban Ocon (Renault) 1’28″419 – Q3

8 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’28″448 – Q3

9 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’28″542 – Q3

10 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’28″618 – Q3

11 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’29″149 – Q2

12 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’29″165 – Q2

13 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’29″557 – Q2

14 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’31″218 – Q2

15 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) Pas de chrono – Q2

16 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’29″491 – Q1

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’29″810 – Q1

18 – Keivn Magnussen (Haas-Ferrari) 1’30″111 – Q1

19 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’30″138 – Q1

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’30″182 – Q1