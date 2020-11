HAMILTON TOUJOURS LE PLUS VITE DE LA SECONDE SESSION LIBRES A BAHREIN DEVANT VERSTAPPEN

Déjà le plus rapide lors de la première séance des essais libres, le Britannique Lewis Hamilton assuré d’un septième titre mondial obtenu tout récemment au GP de Turquie, semble libéré et il récidive en soirée, décrochant à nouveau le temps de référence de la deuxième session des libres sur la piste de Sakhir dans l’Île de Bahreïn.

En effet ce vendredi, le Britannique de Mercedes a dominé les deux premières séances des essais libres.

Auteur du meilleur chrono de la 1ére avec 1’29.033, Lewis se montre de nouveau le meilleur de la seconde, disputée dans des conditions nocturnes identiques à celle que les pilotes auront à l’occasion de la session des qualifications et dimanche pour le Grand Prix, le pilote Mercedes se montrant encore le plus rapide et améliorant son temps, avec un chrono de 1’28″971.

Il devance dans l’ordre Max Verstappen et sa Red Bull-Honda, second avec 1’29″318, à 0.347, son équipier Valtteri Bottas, troisième avec 1’29″336 à 0.365, Sergio Perez et sa Racing Point-Mercedes, quatrième avec 1’29″403, à 0.432 et l’Australien de Renault Daniel Ricciardo, qui complète le Top 5 avec 1’29″462, à 0.491.

Ensuite, on pointe le Français Pierre Gasly et la 1ére Alpha Tauri-Honda, avec 1’29″551, Lando Norris et la plus vite des McLaren-Renault avec 1’29″841, Lance Stroll et la seconde Racing Point-Mercedes, avec 1’29″871, le Russe Daniil Kvyat et l’autre Alpha Tauri-Honda avec 1’29″900 et le Thailandais Alexander Albon , le partenaire de Vestappen chez Red Bull-Honda, dixième avec 1’30″014. Mais Albon a ensuite plié sa monoplace … interrompant momentanément la séance!

Esteban Ocon signe le onzième temps et comme plus tôt, les Ferrari loupent le Top 10, Sebastian Vettel et Charles Leclerc se classent aux douzième et quatorzième rangs

John ROWBERG

Photos : TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SESSION DES ESSAIS LIBRES

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’28″971 – 28

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’29″318 – 34

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’29″336 – 30

4 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’29″403 – 32

5 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’29″462 – 27

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’29″551 – 36

7 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’29″841 – 30

8 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’29″871 – 32

9 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’29″900 – 34

10 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’30″014 – 17

11 – Esteban Ocon (Renault) 1’30″085 – 30

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’30″110 – 35

13 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1’30″271 – 33

14 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’30″407 – 30

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’30″627 – 33

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’30″849 – 27

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’30″928 – 34

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’30″973 – 32

19 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’31″119 – 28

20 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’31″636 – 29