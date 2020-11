DOUBLÉ DES MERCEDES AUX 1ERS ESSAIS DU GP DE BAHREIN A SAKHIR AVEC HAMILTON DEVANT BOTTAS

Comme d’habitude, les pilotes Mercedes dominent la première session des essais libres ce vendredi sur le circuit de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn.

Et c’est le Champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton qui signe le premier chrono de référence avec 1’29″033, devançant son partenaire, le Finlandais Valtteri Bottas, second avec 1’29″482, à 0.449

Le duo précède dans l’ordre, la Racing Point-Mercedes du Mexicain Sergio Perez, troisième avec 1’30″000, à 0.967, suivi de la McLaren-Renault de l’Espagnol Carlos Sainz Jr, crédité de 1’30″018 à 0.985

Top 5 complété par le Français Pierre Gasly au volant de son Alpha Tauri-Honda, avec 1’30″049, à 1.016 et qui se retrouve devant les deux monoplaces Autrichiennes!

Suivent, les deux Red Bull-Honda de Max Verstappen et d’Alexander Albon, avec 1’30″294 et 1’30″302, respectivement à 1.261 et 1.269

Ensuite, on pointe un autre pilote Français Esteban Ocon, et la 1ére Renault, avec 1’30″384, à 1.351, puis le Canadien Lance Stroll et la seconde Racing Point-Mercedes, avec 1’30″426, à 1.393

L’Australien Daniel Ricciardo et la deuxième Renault, occupant la dixième place avec 1’30″508, à 1.475

Les deux Ferrari se retrouvent 11éme et 12éme de cette première séance libres, Charles Leclerc devant Sebastian Vettel, avec 1’30″589 et 1’30″628, à 1.556 et 1.595

Belle performance pour le ‘pigiste’ chez Alfa Roméo, où il remplaçait pour cette séance, le Finlandais Kimi Räikkönen, le Polonais Robert Kubica 13éme avec 1’30″732, devant les deux Haas, Romain Grosjean devançant Kevin Magnussen

John ROWBERG

Photos : TEAMS et PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA 1ére SÉANCE DES ESSAIS LIBRES A BAHREIN

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’29″033 – 40

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’29″842 – 41

3 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’30″000 – 31

4 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’30″018 – 31

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’30″049 – 34

6 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’30″294 – 18

7 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’30″302 – 34

8 – Esteban Ocon (Renault) 1’30″384 – 28

9 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’30″426 – 30

10 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’30″508 – 30

11 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’30″589 – 29

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’30″628 – 24

13 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) 1’30″732 – 24

14 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’30″832 – 28

15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’30″854 – 29

16 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’30″896 – 27

17 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’31″020 – 37

18 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’31″392 – 27

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’32″472 – 29

20 – Roy Nissany (Williams-Mercedes) 1’32″801 – 27