L’ÉQUIPE DS AUTOMOBILES TECHEETAH PRÊTS POUR UN TROISIÈME DOUBLE TITRE EN FORMULE E      !

Dans un studio parisien proche de leur quartier général de Versailles, ce mercredi 25 novembre 2020, l’équipe DS Automobiles et son partenaire TECHEETAH, réaffirment leur engagement en Championnat du monde des monoplaces électriques de la Formule E.

Leur objectif ?

Devenir une nouvelle fois double Champion de la discipline, laquelle devient un Championnat du monde de la FIA, à l’occasion de la septième saison, qui démarrera en janvier 2021.

Après avoir battu tous les records au cours de la sixième saison, et après avoir décroché deux nouveaux titres Pilotes et Constructeurs, l’équipe fera tout son possible pour les conserver.

Comme le règlement l’y autorise, en raison de la pandémie de COVID-19, DS TECHEETAH entamera la saison 2021 avec la DS E-TENSE FE20, la monoplace victorieuse de la saison précédente.

Mark Preston, Team Principal de DS TECHEETAH, explique :

« Quelle saison, cette année ! Ce sont de merveilleux souvenirs, mais malgré notre fierté et notre joie, l’équipe se tourne déjà vers l’avenir et ne ménage pas ses efforts en coulisse pour préparer la saison 7. Compte tenu des résultats des deux saisons précédentes, nous ne pouvons pas viser moins qu’un nouveau doublé au championnat.»

Et il ajoute :

« Je saisis l’occasion de remercier les partenaires qui nous soutiennent depuis le début, et d’accueillir chaleureusement ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle saison. Ils jouent un rôle essentiel dans l’équipe, tant sur le plan technique que financier. Nous avons pour but commun d’évoluer en permanence et d’être les meilleurs dans ce que nous faisons. Cette mentalité de gagnant est centrale : elle s’exprime dans tous nos choix et trouve un écho chez nos partenaires, nos fournisseurs, et auprès du public. Elle nous motive pour la saison 7. Nous nous sentons très bien entourés et soutenus par cet engagement, et cela nous motive énormément à l’approche de cette nouvelle saison. »

Et, Xavier Mestelan Pinon, directeur de DS Performance, enchaîne :

« Cette saison 7 est un nouveau défi pour nous, mais notre objectif reste le même, celui de nous battre pour les victoires et pour les titres ! En raison de la crise sanitaire, les règles ont changé concernant le groupe motopropulseur. D’ordinaire, nous devons faire homologuer une nouvelle voiture chaque saison, mais aujourd’hui nous avons la possibilité de reporter cette introduction à la fin du championnat 2021. Chez DS PERFORMANCE, au vu de nos excellents résultats, nous avons choisi de mener deux programmes de front. Premièrement, nous avons fait évoluer sensiblement la DS-TENSE FE20, la gagnante de la dernière saison, afin de commencer le championnat 2021 avec une voiture extrêmement fiable et encore plus efficace. Deuxièmement, nous concevons en parallèle une nouvelle voiture, qui fera ses débuts à l’E-Prix de Rome, après le premier tiers de la saison. »

Quant à Béatrice Foucher, Directrice générale de DS Automobiles, elle, elle précise :

« DS Automobiles a marqué l’histoire de la Formule E avec un nouveau double titre remporté durant la saison 6, face aux grands noms de l’industrie automobile. Grâce aux femmes et aux hommes qui travaillent sur ce programme innovant, nous sommes devenus une référence au cœur de cette compétition 100 % électrique. Je suis fière des résultats fantastiques de notre écurie, de nos pilotes et reconnaissante de l’implication totale des équipes de DS Automobiles. Je me réjouis et suis impatiente que la saison 2021 démarre !»

Indiquant encore :

« Quand nous nous sommes lancés en Formule E, en 2015, nous étions le premier constructeur premium à le faire. Aujourd’hui, la Formule E est non seulement une compétition passionnante, mais elle est devenue, il y a quelques semaines, le premier sport à être neutre en carbone depuis son origine. Par ailleurs, la Formule E s’engage par nature dans l’électrification et il n’existe aucun autre domaine dans lequel nous préférerions nous impliquer davantage puisque l’électrification représente également l’élément principal de la stratégie de DS. Toute notre gamme est d’ores et déjà électrifiée, avec le DS 3 CROSSBACK E-TENSE entièrement électrique, mais aussi la version hybride rechargeable de DS 7 CROSSBACK E-TENSE. Notre fleuron, la DS 9 hybride rechargeable de 360 chevaux, dont les commandes sont déjà ouvertes, vient par ailleurs consolider notre offre sur le marché européen où 33 % des ventes concernent des véhicules à faible émissions. Cela nous a permis d’atteindre des résultats exceptionnels : fin septembre 2020, nous avions le niveau d’émission de CO2 le plus bas du marché avec une moyenne de seulement 81 g/km. »

PAROLES DE PILOTES

Antonio Félix da Costa, Champion en titre de LA Formule E :

« Mon premier titre de Formule E m’a donné encore plus envie de gagner. Jean-Éric Vergne, moi, et tous les autres pilotes de Formule E, nous savons ce que nous voulons ! Nous nous battrons avec acharnement c’est certain, et je suis impatient d’y être pour vivre cela. Nous voulons remporter ce premier titre de championnat du monde et nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour y parvenir. J’ai toujours dit que les voitures qui ont l’air rapides sont rapides et regardez la nôtre cette année ! Personne ne tient à voir cela dans son rétroviseur ! J’ai hâte de vous montrer ce à quoi nous travaillons. Nous ne dévoilerons pas forcément tout à Valence, mais ouvrez l’œil à Santiago du Chili, pour le début de saison ! »

Jean-Éric Vergne, double Champion de Formule E :

« Depuis que j’ai rejoint DS TECHEETAH, j’ai constaté l’amélioration incessante de l’équipe. Nos résultats au cours de la saison 6 ont prouvé notre compétitivité et je suis absolument ravi de la tournure que prennent les choses, de montrer ce que nous avons en réserve pour la saison 7. Nous cherchons toujours à nous améliorer et à nous réinventer, nous-mêmes, notre démarche et notre vision à long terme, ce qui est le plus important. L’équipe a accompli un travail extraordinaire, et j’ai hâte de reprendre le volant en compétition »

L’équipe DS TECHEETAH se prépare actuellement pour les essais officiels de Formule E prévus à Valence, en Espagne, du 28 novembre au 1er décembre.

Puis, les voitures seront expédiées à Santiago du Chili pour la première course de la saison 7, programmée elle le 16 janvier 2021.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM