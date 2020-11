ZOSH COMPÉTITION SACRÉ CHAMPION LIGIER CUP FRANCE… DANS LA DOULEUR!!!

Alors que la saison des Championnats Fun Cup et Ligier Cup France vient de se terminer a soleil de l’Algarve dans le sud Portugal, l’équipe à nouveau sacrée et comme en 2019, celle de l’équipe Sarthoise Zosh Compétition de Jean René De Fournoux, on apprend qu’elle revient de loin…

En effet, le mercredi 11 novembre 2020, alors que le transporteur de l’écurie Mancelle Zosh Compétition, basée au nord du Mans à , descendait vers le Portugal pour rejoindre le circuit de Portimao prés de Faro, afin de disputer les dernières manches des Championnats Fun Cup France et Ligier Cup France, qu’organisent Benoit Abdelatif le boss de 3M, le camion qui transportait trois voitures (deux Cox Fun Cup et une Ligier JS2R) a su une autoroute d’Espagne, soudainement pris feu, détruisant la totalité de l’attelage et les voitures de course…

Impuissants, les hommes de chez Zosh, n’ont hélas malheureusement pu éteindre l’incendie avec les extincteurs qu’ils sont parvenus à attraper.

Jean-René de Fournoux, le propriétaire de la structure Mancelle explique :

« Il ne reste plus rien, que des châssis de voitures qui reposent sur 15 cm de cendres »

Terrible drame car le Team Zosh jouait le titre 2020 en Ligier Cup qu’il avait déjà décroché en 2019 avec les frères Arnold et Maxime Robin

Jean René poursuit :

« Le lendemain le jeudi, vingt-quatre heures après l’incendie, un ami m’a alors proposé de venir et de convoyer l’une de nos Ligier restée à l’atelier au Mans, et de se taper les 1 800 km séparant le Mans du circuit de Portimao, afin de me permettre de participer à la course et de pouvoir être dans le match pour pouvoir jouer le titre ».

Parallèlement les autres équipes déjà installées dans le paddock Lusitanien se sont montrées solidaires

Jean-René précise :

« Nous n’avions plus rien ! Fort heureusement, la grande famille du sport auto nous est venue en aide. J’avoue avoir été très touché par cet élan de solidarité. »

Et tout et bien qui finit bien car au final, Jean-René de Fournoux et son équipier Hugo Rossati se classent troisième de cette ultime épreuve au calendrier 2020, 3éme place qui leur permettait d’être sacré Champion 2020 de la Ligier Cup France et de succéder à ses clients, les frères Robin, couronnés eux en novembre 2019 à Nogaro.

Sacrément heureux de ce titre, le troisième en trois ans pour les homes de chez Zosh, Jean-René confiait :

« Quel ascenseur émotionnel…Franchement, même si l’incendie a marqué toute notre équipe, l’issue de ce week-end de courses a été formidable sur le plan sportif puisqu’on réalise un nouveau triplé cette saison. »

Terminons en rappelant d’une part que pareil drame était arrivé le 4 septembre 2009, au transporteur de l’Écurie LAA (Luc Alphand Aventures) sur une route de l’Aveyron, alors qu’il se rendait sur le circuit d’Albi pour une manche du Championnat de France GT, l’une des Corvette de l’équipe Sarthoise, celle du duo Ayari-Hernandez, éyant la aussi entièrement brûlée.

Et d’autre part que le 7 novembre 2017, également en Espagne, cette fois prés de Madrid, le transporteur de l’équipe RC Formula d’Yves Richer qui remontait de la dernière épreuve des VdeV séries à Estoril prés de Lisbonne, avait totalement brulé, avec à l’intérieur ses deux monoplaces de Formule Renault, de ses pilotes Pierre Alexandre Jean et Jordan Perroy.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS