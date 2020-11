PRÉSENTATION DU GRAND PRIX DE BAHREÏN DE FORMULE 1 2020 AVEC LES PILOTES RENAULT

Les pilotes de l’équipe Renault DP World F1 Team, nous font part de leurs analyses avant le Grand Prix de Bahreïn la quinzième course de la saison 2020 en Formule 1.

Les pilotes Daniel Ricciardo, Esteban Ocon et l’ingénieur de course en chef, Ciaron Pilbeam, partagent leurs sentiments sur ce Grand Prix de Bahreïn.

Daniel Ricciardo : « Je suis impatient de retrouver un peu de chaleur à Bahreïn ! Je sais que nous nous sommes récemment rendus sur de superbes circuits à travers l’Europe et, bien qu’ils aient tous été amusants pour des raisons diverses, le temps était trop froid à mon goût ! Je préfère de loin le soleil et il fait encore assez chaud le soir à Bahreïn. Deux des trois séances d’essais ont lieu de jour et il fait vraiment chaud, mais les qualifications et la course se déroulent en soirée quand les températures sont un peu plus fraîches. La préparation de cette course est donc un véritable défi et il est important de savoir s’adapter aux différents réglages. »

Esteban Ocon : « La chaleur sera assurément un défi pour les voitures et les pilotes. Il sera plus simple de faire fonctionner les pneumatiques t avant de nous pencher sur les réglages de la monoplace. Bahreïn propose des opportunités de dépassement et c’est généralement une course intéressante d’un point de vue stratégique, donc attendons de voir ce qu’il se passera. Le premier virage représente le meilleur endroit pour dépasser et le quatrième est également bien . Dans l’ensemble, c’est une belle piste et j’ai vraiment hâte de m’y rendre. »

Ciaron Pilbeam, ingénieur de course en chef : « Après plusieurs courses sur des circuits méconnus et dans des conditions dignes de l’automne européen, Bahreïn représente un retour en territoire plus familier. Les pilotes et les équipes connaissent bien le tracé et ont une bonne idée de ce à quoi s’attendre. L’une des caractéristiques de Bahreïn réside dans les horaires avec les EL1 et EL3 de jour, mais les EL2, les qualifications et la course plus tard dans l’après-midi, lorsque la piste commence à se refroidir après le coucher du soleil. Cela a un effet significatif sur l’adhérence et les performances des pneus. Tout cela fait clairement des EL2 la séance d’essais la plus pertinente comme elle est plus représentative des conditions rencontrées en qualifications et en course. »

Rappelons qu’avant de retrouver le circuit de Sakhir en fin de semaine, Daniel Ricciardo pointe au sixième rang, totalisant 96 points, cependant qu’Esteban Ocon occupe lui, la douzième position, avec 40 points.

Au classement provisoire des équipes, Le Team Renault figure à cinquième la place, avec 136 points.

Gilles GAIGNAULT

Photos : RENAULT