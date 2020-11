LE PARCOURS DU DAKAR 2021 EST CONNU. 321 CONCURRENTS AU DÉPART LE 2 JANVIER

Les détails du parcours de la 43éme édition du Dakar, qui se tiendra en Arabie Saoudite du 3 au 15 janvier prochains, ont été dévoilés ce matin par un programme de présentation mis en avant sur les plateformes digitales de l’épreuve et repris par ses principaux diffuseurs.

Un tracé de 7646 km avec départ et arrivée à Jeddah, comprenant 4 767 km de spéciales, permettra aux pilotes de se départager et de poursuivre l’exploration des déserts saoudiens entamée l’année dernière.

Le parcours 2021, totalement inédit en ce qui concerne les spéciales, s’est attaché à diminuer la longueur et la quantité des portions roulantes, privilégiant la technique de pilotage, le franchissement et la navigation. Une étape marathon éprouvera les qualités de gestion et d’endurance des concurrents, immédiatement après la journée de repos à Ha’il.

En dépit des difficultés liées à la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19, même si le plateau est bien moins fourni que les années précédentes, pilotes et équipages de 321 véhicules seront au départ qui se répartissent en 108 motos, 21 quads, 124 autos et SSV, 42 camions et les 26 véhicules inscrits pour une course de régularité dans la nouvelle catégorie ‘Dakar Classic’, ouverte aux autos et camions du siècle dernier.

David Castera, le directeur de l’épreuve à l’occasion de la présentation du Dakar 2021, explique :

« On entend souvent que prendre le départ du Dakar représente déjà une victoire. C’est certainement ce sentiment qui nous animera tous le 3 janvier à Jeddah »

Le travail de préparation, et en particulier les reconnaissances, a dû être effectué selon un calendrier adapté aux contraintes de déplacement de l’année 2020. De même, la course se tiendra dans des conditions inhabituelles rédigées dans un protocole visant à assurer une protection maximale contre la circulation du virus Covid-19.

Mais pour les passionnés de rallye raid, l’épreuve reine du mois de janvier comportera bien les ingrédients qui « font vibrer ceux qui partent et font rêver ceux qui restent », pour reprendre la recette de son créateur, Thierry Sabine.

Après une initiation aux déserts saoudiens, c’est une leçon de géographie encore plus poussée que prendront les pilotes et équipages du Dakar 2021.

Les caractéristiques du parcours ainsi que les nouvelles réglementations adoptées visent à réduire la vitesse moyenne, pour améliorer encore les conditions de sécurité et pour valoriser les qualités sportives des concurrents.

Précisément, la lutte pour les différents titres en jeu devrait mettre en concurrence les pilotes de pointe habitués à batailler au sommet des classements.

À moto, Ricky Brabec a mis fin avec Honda à une série de 18 victoires consécutives pour la firme Autrichienne KTM, qui aura à nouveau les arguments pour tenter de se hisser à nouveau au sommet, tandis que la catégorie quads est privée de son tenant du titre Ignacio Casale, engagé pour un nouveau défi en camion, la catégorie par laquelle il avait découvert le Dakar en 2010.

Carlos Sainz, le vainqueur 2020 en autos au volant d’un buggy Mini X-Raid, se lance avec la même ambition mais peut-être pas avec la réussite qui lui avait permis de contrôler la menace de Nasser Al Attiyah chez Toyota.

N’oublions pas son partenaire ‘ Monsieur Dakar’ avec ses treize succès, alias Stéphane Peterhansel, lui aussi au volant d’un buggy Mini

Déjà vive chez les deux constructeurs favoris MINI et Toyota, la concurrence sera menée par le retour du nonuple Champion du monde des rallyes WRC, Sébastien Loeb, engagé comme Joan « Nani » Roma dans le team privé BRX, et pourquoi pas du côté du duo constitué de Cyril Despres et Mike Horn, lancés dans un projet de véhicule à énergie alternative pour le Dakar.

Enfin, en SSV, c’est le vainqueur Chilien de 2019 Francisco « Chaleco » Lopez qui fera figure de favori, dans une discipline où la hiérarchie est toutefois en perpétuel renouvellement.

EN PISTE LE 2 JANVIER…

Si les acteurs du Dakar entreront en piste dès le 2 janvier pour un court prologue (11 km) dont l’intérêt consistera à attribuer à chacun un ordre de départ pour la première étape correspondant à sa valeur sportive du moment, ils devront auparavant passer par plusieurs échéances intermédiaires d’ici-là.

La plupart des véhicules seront en effet convoqués à Marseille les 1er, 2 et 3 décembre pour un embarquement sur un cargo, direction Jeddah.

Les retrouvailles en bord de Mer Rouge avec les propriétaires se feront les 30 et 31 décembre, tandis que les vérifications techniques et administratives seront organisées les 1er et 2 janvier… dans le respect des règles de protection sanitaire, comme l’exige l’époque actuelle.

Un mot encore pour dire que cette année le Dakar sera clos ! Pas d’invités, pas de VIP …

Le bivouac sera une bulle du départ à l’arrivée avec ses concurrents. Personne d’autres à part les membres de l’organisation.

François LEROUX

Photos : ASO

LE PARCOURS DU DAKAR 2021 EN ARABIE SAOUDITE

1er et 2 janvier : vérifications techniques et administratives à Djeddah

2 janvier : prologue et podium à Djeddah

3 janvier – Étape 1 : Djeddah-Bisha (622 km, 277 km de spéciale)

4 janvier – Étape 2 : Bisha-Wadi Ad-Dawasir (685 km, 457 km de spéciale)

5 janvier – Étape 3 : Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir (630 km, 403 km de spéciale)

6 janvier – Étape 4 : Wadi Ad Dawasir-Riyad (813 km, 337 km de spéciale)

7 janvier – Étape 5 : Riyad-Buraydah (625 km, 419 km de spéciale)

8 janvier – Étape 6 : Buraydah-Ha’il (655 km, 485 km de spéciale)

9 janvier – Journée de repos à Ha’il

10 janvier – Étape 7 : Ha’il-Sakaka (737 km, 471 km de spéciale)

11 janvier – Étape 8 : Sakaka-Neom (709 km, 375 km de spéciale)

12 janvier – Étape 9 : Neom-Neom (579 km, 465 km de spéciale)

13 janvier – Étape 10 : Neom-Al-Ula (583 km, 342 km de spéciale)

14 janvier – Étape 11 : Al-Ula Yanbu (557 km, 511 km de spéciale)

15 janvier – Étape 12 : Yanbu-Djeddah (452 km, 225 km de spéciale)